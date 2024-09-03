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TREND
Eklenme tarihi: 3 Eylül 2024 Salı 09:35

BİM'de bu salı neler var? BİM 3 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 3 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; İçecek çeşitleri, atıştırmalıklar, süt ve süt ürünleri, kişisel bakım ürünleri ve iç çamaşırı grubunda birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta ayrıca çekme karavan, trambolin, elektrikli scooter gibi ürünler satılacak. İşte BİM 3 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu

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