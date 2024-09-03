BİM'de bu salı neler var? BİM 3 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta Salı kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM'e bu hafta; İç Giyim, Kişisel Bakım, Temizlik ve Hijyen, Bujiteri, Süt ve Süt Ürünleri, Et ve Et Ürünleri, Dondurulmuş Gıdalar grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 3 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu