BİM'de bu salı neler var? BİM 3 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta Salı kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM'e bu hafta; İç Giyim, Kişisel Bakım, Temizlik ve Hijyen, Bujiteri, Süt ve Süt Ürünleri, Et ve Et Ürünleri, Dondurulmuş Gıdalar grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 3 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu
BİM 3 EYLÜL 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM'de bu hafta Kişisel bakım ürünleri kapsamında harika ürünler yer alıyor.
BİM 3 Eylül 2024 Salı tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında;
Casilli Renkli Sporcu Büstiyer 79,50 TL
Casilli Fermuar Detaylı Sütyen 194,50 TL
Nicoletta Genç Kız Alıştırma Sütyeni 75 TL
Penti Külotlu Çorap 54,50 TL
Penti Pantolon Çorabı 2'li 37,50 TL
Kadın Soket Çorap 3'lü 53,50 TL
Comfort Family Çocuk Gün Yazılı Soket Çorap 7'li 109,50 TL
Kadın Slip 54,50 TL
Kız Çocuk Dizaltı Dantelli Çorap 29,50 TL
Erkek Soket Çorap 3'lü 54,50 TL
Merlondon Erkek Patik Çorap 5'li 54,50 TL
Bolero Kadın Yoga Çorabı 38,50 TL
Göznuru Çocuk Kabartma Desen Çorap 24,50 TL
Göznuru Çocuk 3D Soket Çorap 24,50 TL
Göznuru Çocuk Desenli Çorap 24,50 TL
Comfort Family Dantelli Çocuk Çorabı 2'li 44,50 TL
Kız Çocuk Dizaltı Çorap 29,50 TL
Çift Kaplan Kadın Bato Külot 159,50 TL
Çift Kaplan Kadın Ribana İp Askılı Atlet 95 TL
Çift Kaplan Erkek Ribana Atlet 105 TL
Çift Kaplan Erkek Çocuk Atlet 79 TL
Çift Kaplan Kız Çocuk Atlet 79 TL
London Thomas Mandal Toka 2'li 48,50 TL
London Thomas Mandal Toka 6'lı 35 TL
Juss %100 Meyve Suyu Çeşitleri 200 ml 6,50 TL
Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 gr 139 TL
Lipton Soğuk Çay 27,50 TL
Dimes Cool Mix Çeşitleri 310 ml 34,50 TL
Sek Soğuk Kahve Çeşitleri 330 ml 28 TL
Züber Çilekli Kakaolu Meyve Bar 3x40 gr 69,50 TL
Derme Yaş Hurma 500 gr 79,50 TL
Hazarbey Kuru Erik 200 gr 49,50 TL
Malatya Pazarı Karışık Kuruyemiş 400 gr 68,50 TL
Nutova Yerli Dakota Çekirdek 400 gr 29,50 TL
Rem Siyah Zeytin 1000 gr 124,50 TL
Nesquik Tam Tahıllı Bar 25 gr 17,50 TL
Nesquik Çikolatalı İçecek Tozu 420 gr 89 TL
Lays Fırından Patates Cipsi 96 gr 32,50 TL
Çerezza Muhabbet Mısır Çerezi 60 gr 19,50 TL
Lava Waves Tahıllı Cips Çeşitleri 50 gr 14 TL
Patito Tırtıklı Patates Cipsi 200 gr 31,50 TL
Aktürk Vanilya Aromalı Gofret 1000 gr 69 TL
Wafer Master Çilek Kremalı Gofret 166 gr 26 TL olarak satışa sunulacak.
BİM'de bu hafta ayrıca; Torku Yarım Yağlı Süt 6x200 ml 44,50 TL
Torku Miniki Çilekli Süt 6x180 ml 44,50 TL
Torku Miniki Kakaolu Süt 6x180 ml 44,50 TL
İçim Probiyotik İçecek Çeşitleri 250 ml 19,50 TL
Belizi Kurabiye Hamuru 500 gr 79 TL
Akdo Dondurma Fıstık&Sade 680 ml 150 TL
Akdo Dondurma Sade 680 ml 87,50 TL
Bakpi-Banvit-Keskinoğlu Poşetli Bütün Piliç 1000 gr 69,90 TL
Ramiz Dana Köfte 500 gr 219 TL
Banvit Piliç Çıtır Burger 275 gr 32,50 TL
Banvit Piliç Nugget 1000 gr 89,50 TL
Namet Soslu Dana Döner 300 gr 109 TL
Danet Füme Dana Kaburga 70 gr 65 TL
Superfresh Çıtır Toplar 360 gr 55,50 TL
Superfresh Pizza Tost 200 gr 39,75 TL
Superfresh Milföy 1 Kg 68,50 TL'den satılacak.
BİM'de salı günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var.
Parfüm 50 ml 89 TL
Bambu Çubuklu Oda Kokusu 100 ml 89,50 TL
Mum 100 gr 59,50 TL
Vücut Spreyi 150 ml 49 TL
Naturalove Katlanabilir Kutlulu Fırça Seti 6'lı 135 TL
Eq Makyaj Çantası Midi 99 TL
Eq Makyaj Çantası Mini 79 TL
Angie Skin Yüz Bakım Serumu 30 ml 59,50 TL
Angie Skin Nemlendirici Yüz Bakım Kremi 50 ml 59,50 TL
Girly Talk Deodorant 100 ml 32,50 TL
Lipz Dudak Koruyucu 10 ml 47,50 TL
Lionesse Sisal Eldiven Banyo Kesesi 55 TL
Lionesse Sisal Sırt Banyo Kesesi 55 TL
Sitil Spor Ayakkabı Temizleme Süngeri 50 ml 22,50 TL
Sitil Hazneli Parlatma Süngeri 4 ml 19,50 TL
Sitil Ayakkabı Temizleme Solüsyonu 100 ml 18,75 TL
Forever Mini Tost Lamba 54,50 TL
Özay Aygen Çıt Çıt Toka Seti 29,50 TL
Naturalove Taç ve 3'lü Lastik Toka Seti 59,50 TL
Haribo Cocoballs Hindistan Cevizi Parçacıklı Marshallowlu Yumuşak Şeker 175 gr 32 TL
Bebeto Gumball Karışık Meyve Aromalı Sakız 450 gr 49 TL
Haribo Dinazor Yumuşak Şeker 200 gr 32 TL
Yörükoğlu Az Yağlı Yoğurt 3 Kg 79,50 TL
Dost Laktozsuz Yoğurt 750 gr 29,50 TL
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 249 TL
Onur Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 189 TL
Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 Litre 32,50 TL
Pınar %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 21,90 TL
Alpro Bademli İçecek 1 Litre 79,50 TL
Eker Puding Çikolatalı 66 gr 11,50 TL
Danone Kefirhüp 70 gr 12,50 TL
Sek Az Yağlı Ayran 170 ml 4,50 TL
Dost Ayran 2 Litre 43,50 TL fiyatlarıyla bu hafta salı günü itibariyle sizlerle olacak.