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TREND
Eklenme tarihi: 4 Eylül 2024 Çarşamba 15:45

BİM'de bu hafta neler var? BİM 6 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler 6 Eylül 2024 kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Kamp çadırları, plaj malzemeleri, örgü sepet çeşitleri, banyo ve oyuncak grubunda birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta ayrıca Fakir 4'lü Çeyiz Seti 3.999 TL'den satılacak. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM aktüel ürünler 6 Eylül 2024 kataloğu