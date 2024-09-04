BİM'de bu hafta neler var? BİM 6 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta cuma kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM aktüel ürünler 6 Eylül 2024 kataloğunda Saç şekillendirici ve televizyonlar dikkat çekiyor. BİM'de bu hafta ayrıca; Elektrikli bisikletler, perde, stantlı baharatlık, elektrikli bisiklet gibi fırsat ürünleri yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler 6 Eylül 2024 kataloğu





Televizyonlarda;

Senna 55 İnç Frameless Ultra HD Google TV 12.975 TL

Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV 9.975 TL

Dijitsu 43 İnç FHD Android TV 6.475 TL

Senna 32 İnç HD READY Uydu Alıcılı TV 4.175 TL olarak karşımıza çıkıyor.



