BİM aktüel ürünler kataloğu | BİM 27 Ağustos 2024 indirimli ürünler neler?

BİM'in bu hafta salı kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM'e bu hafta; Temizlik ve kişisel bakım ürünleri, toka çeşitleri, temel gıda malzemeleri ve süt ürünlerinde indirimler uygulanacak. Ayrıca Bingo Toz Deterjan 10 Kg 299 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. İşte BİM 27 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu