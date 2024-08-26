BİM aktüel ürünler kataloğu | BİM 27 Ağustos 2024 indirimli ürünler neler?

BİM'in bu hafta salı kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM'e bu hafta; Temizlik ve kişisel bakım ürünleri, toka çeşitleri, temel gıda malzemeleri ve süt ürünlerinde indirimler uygulanacak. Ayrıca Bingo Toz Deterjan 10 Kg 299 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. İşte BİM 27 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu
BİM 27 AĞUSTOS 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM'de bu hafta gıda grubunda harika ürünler yer alıyor. BİM 27 Ağustos 2024 Salı tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında;
Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri - 269 TL
Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri - 189,50 TL
Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peynir - 199 TL
Kerem Biberli Taze Peynir - 29,50 TL
İçim Şeftali ve Ananaslı Kefir - 49,50 TL
Dost Barista Süt - 29,50 TL
Torku Ayran - 29,50 TL
Eker Probiyotik Yoğurt - 45,50 TL
Danone Çilekli Big Cup - 39,50 TL
Efsane Yerli Pilavlık Pirinç - 157,50 TL
Saban Pilavlık Bulgur - 47,50 TL
Cem Siyah Sele Zeytin - 109 TL
Tat Kornişon Turşusu - 27,50 TL
Yayla Margarin Paket - 35 TL
Doğanay Elma Sirkesi - 18,50 TL
Duru Çiya Tohumu - 15,50 TL
Fide İlikli Kemik Suyu - 22,50 TL olarak satışa sunulacak.
BİM'de bu hafta salı günü için hazırlanan aktüel kataloğunda temizlik ürünlerinde muhteşem indirimler var.
Bingo Toz Deterjan - 299 TL
Duru Şampuan - 34,75 TL
Maylo Bütçem Tuvalet Kağıdı - 175 TL
Yumoş Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı - 99,75 TL
Domestos Ultra Çamaşır Suyu Çam Ferahlı - 139,50 TL
NaturaLove Temalı Baskılı Peçete - 35 TL
Hyperactiv Ders Temizleyici - 39,50 TL
Pierre Cardin Oje - 18,50 TL
Korollastik Saklama Poşeti - 52,50 TL
Dermokil Leke Karşıtı 100 Bakım Kremi - 149 TL fiyatlarıyla BİM'de bu hafta salı günü itibariyle sizlerle olacak.