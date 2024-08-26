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TREND
Eklenme tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 17:33

BİM aktüel ürünler kataloğu | BİM 27 Ağustos 2024 indirimli ürünler neler?

BİM 27 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünleri başta olmak üzere birçok kategoride onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta ayrıca Duru Şampuan 34,75 TL'den satılacak. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 27 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu

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