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Eklenme tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 17:33

BİM aktüel ürünler 19 Ocak 2024 kataloğu yayınlandı

BİM 19 Ocak 2024 aktüel kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Televizyondan bilgisayara, çalışma masasından akıllı saate, valiz çeşitlerinden Wbs kulaklık çeşitlerine varana kadar onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma; Yumak çeşitleri ve bebek malzemeleri ürünler yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 19 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu

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