BİM aktüel ürünler 19 Ocak 2024 kataloğu yayınlandı

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BİM'de bu hafta cuma günü Teknoloji grubunda harika ürünler yer alıyor. BİM 19 Ocak Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında 4 farklı boyut ve fiyatta televizyon yer alıyor. Bu ürünlerde; Nordmende 55 İnç UHD Android TV 10,499 TL, Normende 50 İnç UHD Android TV 9,299 TL, Nordmende 43 İnç FHD Smart TV 6,699 TL, Senna 32 İnç HD Android TV 4,299 TL'den satışa sunulacak.

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BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var. AMD Reyzen 5 işlemcili 8 GB DDR4 Ram ve 256 SSD Diskli HP Notebook 10,999 TL, Siyah beyaz ve renkli özellikli HP 516 AIO Tanklı Yazıcı 4799 TL, Honor Choice K5 Pro Tws Kulaklık 999 TL olarak indirim reyonlarında yerini alacak.

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BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri Elektronik grubunda harika ürünler karşılıyor. Honor Choice K5 Lite Tws Kulaklık 699 TL, Honor Choice Akıllı Bileklik 999 TL, Joyplus Işıklı Mini Bluetooth Hoparlör 125 TL, Hareketli Diz Üstü Bilgisayar Yükseltici 249 TL, Polosmart Tablet Telefon Tutucu 39 TL, Raflı Çalışma Masası 999 TL, Uzay Figürlü Işıklı Kumbara 259 TL, Newton Denge Topları 105 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.

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Elektronik ürünlerin devamında; Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 1,799 TL, Braun Filtre Kahve Makinesi 1499 TL, Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2499 TL, Arnica Blender Seti 999 TL, ABS Büyük Boy Valiz 679 TL, ABS Orta Boy Valiz 579 TL, ABS Küçük Boy Valiz 479 TL'den satışa sunulacak.

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BİM'deki aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünlerinde; Chef's Derin Tencere 289 TL, Metal 3'lü Kutu 47,50 TL, Benante Bambu Altlıklı Porselen Fincan Seti 139 TL, Çift Baskılı Kepçe Altlığı – Peçetelik 34,50 TL, Salata Kurutucusu 89 TL, Rakle Desenli 3'lü Su Bardağı 65 TL, Rakle Desenli 3'lü Meşrubat Bardağı 79 TL, Metal Saplı Sevis Maşası 69 TL, Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 49,50 TL, Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1199 TL, Tefal Düdüklü Tencere 3799 TL, Derin Saklama Kabı 18 199 TL, Derin Saklama Kabı 20 229 TL, Derin Saklama Kabı 24 269 TL, Kütahya Porselen Rölfeyli Yemek Takımı 799 TL, Granit Tencere Seti 1499 TL, Alüminyum Döküm Kek Kalıbı 279 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.

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Bim Aktüel 19 Ocak 2024 Kataloğunda yer alan fırsat ürünlerinin devamında Bebek Yorganı 145 TL, Silikon Bebek Yastığı 55 TL, Ağız Mendili 22,50 TL, Flanel Bebek Nevresim Seti 189 TL, Favori – Tanja 3'lü Yumak 55 TL, Trend Cake Yumak 49,50 TL, Atlas 3'lü Yumak 55 TL, Pamuklu Bebek Battaniyesi 109 TL, Flanel Lastikli Bebek Çarşafı 99 TL, Bebek Alt Açma Organizeri 89 TL, Baskılı Dolgulu Kırlent 39,50 TL, Kız – Erkek Bebek Pijama Takımı 109 TL olarak bu Cuma BİM'de indirim reyonlarında yer alacak.

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BİM'de bu hafta Tekstil grubunda bebek ürünleri de yer alıyor. BİM'de bu hafta Bebek ürünleri ve Tekstil ve Giyim ürünlerinde; Katlanabilir Çocuk Küveti 319 TL, Katlanabilir Su Kovası 105 TL, Katlanabilir Çamaşır Selesi 175 TL, Katlanabilir Maşrapa 39,50 TL, Çocuk Küveti Filesi 39,50 TL, Bebek Basamağı 89 TL, Kulplu Klozet Adaptörü 49,50 TL, Erkek Polar Gömlek 219 TL, Çocuk Polar Alt 69 TL, Çocuk Nakışlı Ev Patiği 44,50 TL, Bebek Peluş Figürlü Eldiven 79 TL fiyat ile satışa sunulacak .

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BİM'de Çocuklar için özenle seçilmiş olan Eğitici ve Öğretici Oyuncaklar yer alacak. Oyuncak kapsamında hazırlanmış ürünlerde; Fısher Price Neşeli Piyano 429 TL, Fısher Price eğitici Oyun Kumandası 299 TL, İlk Arabam 249 TL, Bebek Aktivite Halısı 249 TL, Hışırtılı Bez Kitabım 34,50 TL, Neşeli Gözler Boyama Kitapları 34,50 TL, Manyetik Çubuk Puzzle 24,50 TL, Parmak Kukla 34,50 TL, Banyo Oyuncağı 129 TL olarak yer alıyor.

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