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TREND
Eklenme tarihi: 7 Temmuz 2024 Pazar 16:39

BİM 9 Temmuz 2024 aktüel ürünler kataloğu | Aşurelik ürünlerde indirim yağmuru...

BİM'in bu hafta salı kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM'e bu hafta Aşure malzemeleri, süt ve süt ürünleri, cilt bakım ürünleri, plaj çantası, toka çeşitleri, dekorasyon ürünleri ve dondurulmuş ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. İşte BİM 9 Temmuz 2024 aktüel ürünler kataloğu

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