BİM 9 Temmuz 2024 aktüel ürünler kataloğu | Aşurelik ürünlerde indirim yağmuru...

BİM 9 TEMMUZ 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM'de bu hafta Kişisel bakım ürünleri kapsamında harika ürünler yer alıyor. BİM 9 Temmuz 2024 Salı tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında;
Naturalove Metal Mandal Toka Mini 29,50 TL
Naturalove Metal Mandal Toka 39,50 TL
Naturalove Makyaj Fırçası ve Sünger Set 199 TL
Naturalove Deniz Yıldızlı Toka Seti 4'lü 75 TL
Naturalove Deniz Yıldızı Yan Toka 39,50 TL
Gloss Yaprak Boncuk Kolye 43,50 TL
Gloss Yaprak Boncuk Bileklik 29 TL
Naturalove Temalı Sedefli Mandal Toka 75 TL
Naturalove Sedefli Mandal Toka 109 TL
Naturalove Makyaj Çantası 175 TL
Naturalove Makyaj Süngeri 39,50 TL
Naturalove Deniz Kabuklu Mum 99,75 TL
Naturalove İstiridye Kabuğu Masa Lambası 399 TL
Naturalove Plaj Hasırı 119 TL
Naturalove Led Işık Zinciri 99 TL
Naturalove Kırlent Kılıfı 195 TL
NaturaloveAnahtarlık 59 TL
Marmara Bambu Çubuklu Oda Kokusu 79,50 TL
Prize Koku Kesesi 19,50 TL fiyatlarıyla raflarda yerini alacak.
EQ Ahşap Dekor 139 TL
Blume Tuvalet Kağıdı 165 TL
Blume Kağıt Havlu 16.2lı 149,50 TL
Komili Sıvı Sabun 400 ml 64,50 TL
Duru Katı Sabun Zeytinyağlı İlk Hasat 4x150 gr 79 TL
Ivory Islak Havlu 3x20'li 19,50 TL
Newgen Micellar Temizleme Suyu 400 ml 59 TL
Newgen Yüz Bakım Kremi40 ml 59 TL
Krauterhof Selülit Giderici Jel 250 ml 199 TL
Sinoz Vücut Peelingi 150 ml 145 TL
Newgen Yüz Bakım Serumu 30 ml 67,50 TL
PrizeParfüm100 ml 99 TL
Prize Vücut Spreyi 250 ml 62,50 TL
FlormarRuj 89 TL
Flormar Renkli Lip Balm 79 TL'den satılacak.
BİM'de bu hafta ayrıca aşurelik malzemeler geniş yer kaplıyor.
Saban Aşurelik Buğday 1 Kg 19,50 TL
Perfect Delight Aşurelik Kuru Meyve Karışımı 300 gr 65 TL
Dr.OetkerAşure 222 gr 39,75 TL
Yurt Hazır Aşure 200 gr 26,50 TL
Tariş Aşurelik Küp Kesik Kuru İncir 150 gr 31,50 TL
Keyifçe Soyulmuş Çiğ Badem 130 gr 57,50 TL
Tariş Lokmalık Kuru İncir 300 gr 59,50 TL
Keyifçe Antep Fıstıklı Fitil Lokum 54,50 TL
Meray Aşurelik Çiğ Yer Fıstığı 250 gr 39,50 TL
Simbat Kuru Kayısı 250 gr 69,50 TL
Yurdum Haşlanmış Nohut Konservesi 830 gr 29,50 TL
Alüminyum Kase 10'lu 21,50 TL
Kapaklı Aşure Kabı 6'lı 19,50 TL
Desenli Aşure Kasesi 6'lı 39,50 TL
SanittaKaranfil 20 gr 16 TL
Sanitta Kuş Üzümü 75 gr 17 TL
Sanitta Dolmalık Fıstık 20 gr 29,50 TL
Destan Kabuk Tarçın 50 gr 19,50 TL
Kent Baharat Limon Tuzu 100 gr 16 TL
Kent Baharat Baharat Çeşitleri 16 TL
Yurdum Haşlanmış Fasulye Konservesi 830 gr 29,50 TL
Keyifçe Kırık Ceviz İçi 400 gr 139 TL
Gürsoy Kıyılmış Fındık 100 gr 39,50 TL olarak satışa sunulacak.
BİM'de bu hafta salı günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var.
Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 149 TL
Sek Süzme Yoğurt 400 gr 39,50 TL
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 249 TL
Özgüllü Tereyağı 1 Kg 289 TL
İçim Labne 3x180 gr 99 TL
İçim Yarım Yağlı Üçgen Peynir 300 gr 69,50 TL
Kerem Biberli Taze Peynir 200 gr 27,50 TL
Dost %1,2 Yağlı Ayran 2 Litre 42,50 TL
İçimAyran 200 ml 5,50 TL
İçim Aronya ve Karadutlu Kefir 250 ml 18,50 TL
Lezzet-i Efsane Basmati Pirinç 2,5 Kg 132,50 TL
Tada Mısır Konservesi 400 gr 26,50 TL
Feast Parmak Patates 75 TL
SuperfreshMantı 1 Kg 99 TL
Akdo Çilek&Sade Toptop 500 gr 99 TL
Akdo Kakao & Sade 500 gr 89,50 TL
KidyŞeftali 60 ml 5 TL fiyatlarıyla bu hafta salı günü itibariyle sizlerle olacak.