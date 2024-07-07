BİM 9 Temmuz 2024 aktüel ürünler kataloğu | Aşurelik ürünlerde indirim yağmuru...

Naturalove Makyaj Fırçası ve Sünger Set 199 TL

BİM'de bu hafta Kişisel bakım ürünleri kapsamında harika ürünler yer alıyor. BİM 9 Temmuz 2024 Salı tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında;

Newgen Yüz Bakım Serumu 30 ml 67,50 TL

Newgen Yüz Bakım Kremi40 ml 59 TL

BİM'de bu hafta ayrıca aşurelik malzemeler geniş yer kaplıyor.

Gürsoy Kıyılmış Fındık 100 gr 39,50 TL olarak satışa sunulacak.

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BİM'de bu hafta salı günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var.

Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 149 TL

Sek Süzme Yoğurt 400 gr 39,50 TL

Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 249 TL

Özgüllü Tereyağı 1 Kg 289 TL

İçim Labne 3x180 gr 99 TL

İçim Yarım Yağlı Üçgen Peynir 300 gr 69,50 TL

Kerem Biberli Taze Peynir 200 gr 27,50 TL

Dost %1,2 Yağlı Ayran 2 Litre 42,50 TL

İçimAyran 200 ml 5,50 TL

İçim Aronya ve Karadutlu Kefir 250 ml 18,50 TL

Lezzet-i Efsane Basmati Pirinç 2,5 Kg 132,50 TL

Tada Mısır Konservesi 400 gr 26,50 TL

Feast Parmak Patates 75 TL

SuperfreshMantı 1 Kg 99 TL

Akdo Çilek&Sade Toptop 500 gr 99 TL

Akdo Kakao & Sade 500 gr 89,50 TL

KidyŞeftali 60 ml 5 TL fiyatlarıyla bu hafta salı günü itibariyle sizlerle olacak.