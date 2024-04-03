BİM 5 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu

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BİM'de bu hafta Kişisel bakım ürünleri kapsamında harika ürünler yer alıyor. BİM 22 Mart Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; LG 55 İnç 4K Smart Nanocell TV 20,999 TL, LG 55 İnç UHD Smart TV 18,999 TL, Ape Ryder markası ile 2 yıl garantili Bonobo Elektrikli Bisiklet 59,999 TL, RKS markası ile 2 yıl garantili Katlanabilir RSIII PRO X Elektrikli Bisiklet 20,999 TL, Elektrikli ev aletleri grubunda Fakir marka Halı Yıkama Makinesi 9,999 TL, Fakir Noble Saç Kurutma Makinesi 899 TL, LuXEL markası ile 2 yıl garantili XXL 7.5 Litre Fastfryer 2,499 TL, HEİFER markası ile 2 yıl garantili Mini Blender Set 999 TL, Blaupunkt Tost Makinesi 1,699 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma günü itibariyle sizlerle olacak

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BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan katalogtaki Ev Tekstili ve Züccaciye grubunda; Paşabahçe Gala 6'lı Meşrubat Bardağı 129 TL, Paşabahçe 6'lı Gala Su Bardağı 119 TL, Chef's Kızartma Tenceresi 229 TL, Benante Porselen Gold Rimli Fincan set 599 TL, Ayakkabılık 129 TL, Baskılı Su Kovası 37,50 TL, Tuvalet Fırçası Çeşitleri 27,50 TL



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5 Nisan 2024 BİM aktüel ürünler kataloğunun diğer bir sayfasında; Kömürlü Barbekü 745 TL, Hawa Mangal 139 TL, SGS Ahşap Saplı Boyalı Çelik Keser 99 TL, SGS Ahşap Saplı Profesyonel Sivri Çapa-Çatal 79 TL, SGS 3'lü Hobi Kürek-Çatal-Tırmık Seti 79 TL, Gardenware Bambu Rüzgar Zili 199 TL, Gardenware Dekoratif Meşale 159 TL, Gardenware Dekoratif Sepet 89 TL, Gardenware Hasır Kuş Yuvası 109 TL, Gardenware Yapay Kuş 49 TL, Hologramlı 8 Kanat Rüzgar Gülü 49 TL, dekoratif Kelebek 39 TL olarak satışa sunulacak.

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"Haftanın Önerileri" etiketi ile Bim aktüel indirim reyonlarında yer alacak ürünlerin devamında; KİĞILI Dynamic Slim Fit Erkek Gömlek 349 TL, KİĞILI Dynamic uzun Kollu Polo Yaka Erkek Tişört 299 TL, Erkek Pijama Takımı 199 TL, Erkek Terlik 69 TL, Fon Perde 135 TL, Yazma 59 TL, Güneşlik 159 TL, Brode Perde 199 TL, Çantalı XXL Vakumlu Hurçlar 99 TL, Çantalı XL Vakumlu Hurçlar 89 TL, Jakarlı Koltuk Örtüsü 129 TL olarak raflarda yerini alacak.

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Bu Cuma Bimde harika ürünlerin 5 Nisan tarihinden itibaren satışa sunulacak olan Bim Aktüel ürünleri devamında Elektrikli El aletleri grubunda SGS markası ile 2 yıl garantili Tek Akülü Darbeli Matkap Seti 1,399 TL, Tek Akülü Vidalama seti 899 TL, Darbeli Matkap 799 TL, Matkap Uç seti 199 TL, Beton Matkap Uç seti 99 TL, Dekupaj Testere 799 TL, Sunta Kesme Makinesi 1,599 TL, Kesici Raspalama ve Zımparalama Makine Seti 1,199 TL, Hobi Gravür Seti 1,199 TL, Avuç Taşlama Makinesi 799 TL olarak raflarda yerini alacak.

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