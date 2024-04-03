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TREND
Eklenme tarihi: 3 Nisan 2024 Çarşamba 16:37

BİM 5 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 5 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; çantalı vakumlu hurç, fon perde, kızartma tenceresi, fırça çeşitleri ve bahçe dekorasyon ürünleri indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte bahçe sulama aksesuarları yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 5 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu

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