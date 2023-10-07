BİM 10 Ekim 2023 kataloğu: BİM'de bu salı neler var?
BİM her salı ve cuma günleri raflarını yeni aktüel ürünlerle doldurmaya devam ediyor. 10 Ekim 2023 kataloğunu yayınlayan BİM birçok gıda ürününde indirim yaptığını duyurdu. Ayrıca, erkek Ribana Atlet 49,50 TL'den, kadın sporcu tayt 65 TL'den, çocuk Külotlu Çorap 37,50 TL'den, Yarım Konç Havlu Çorap 21,50 TL'den, Kancalı Duş Tarağı 26,50 TL'den, El / Ayak Maske Çeşitleri 29,75 TL'den, Dalin Bebek Kolonyası 39,75 TL'den, Yıkanabilir Tüy Toplama Rulosu 55 TL'den ve Evcil Hayvan Tarama Tarağı 85 TL'den satışa sunulacak...