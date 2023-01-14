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TREND
Eklenme tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 11:18

Bebek file saldırınca öyle bir sonla karşılaştı ki! Bufalonun ölümcül hatası

Bebek file saldıran ve onu yerden yere vuran bufalo öyle bir sonla karşılaştı ki. İşte o anlar...

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