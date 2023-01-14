Bebek file saldırınca öyle bir sonla karşılaştı ki! Bufalonun ölümcül hatası

Bebek file saldıran ve onu yerden yere vuran bufalonun sonu kötü bitti.

Hindistan'da bulunan Tadoba Andhari Kaplan Rezervi'nde çekilen görüntüler şaşkınlık yarattı. Fotoğrafçı Souvik Kundu, bir dişi kaplanın yavru geyikle oynadığı anları görüntüledi.

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Daily Mail'de yer alan habere göre, dişi kaplan yavru geyiğe tıpkı yavrusuymuş gibi davranarak ağzında taşıyor. Kaplanın küçük geyiği yalayarak temizlediği de görüldü.