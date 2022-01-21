Bear Grylls herkesi böyle kandırdı! Kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı

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Dünyaca ünlü belgesel sunucusu Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri sosyal medyaya damgasını vurdu. İnanılmaz Kurtuluş adlı macera programı ile adından sıkça söz ettiren Bear Grylls belgesellerinde zorlu koşullarda canlı canlı hayvan yiyen bir hayat sergiliyor. Grylls bu zamana kadar izleyicileri kandırdı mı? Görünce çok şaşıracaksınız...

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Bear Grylls... İnanılmaz Kurtuluş dizisi ile adından söz ettiren bir maceraperest. Son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor.

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Neler yapmıyor ki... Helikopterin yanaşamayacağı yerlerde, beline ip bağlayarak ağaçların tepelerine iniyor.

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Çöllerin derinliklerine ya da Alplerin zirvesine zorlu yolculuklar yapıyor. Azgın sularla savaşıyor.

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Issız olarak gösterdiği yerin aslında o kadar da ıssız olmadığını bu fotoğraflarda görebilirsiniz.

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İşte bir başkası Bear Grylls'in geçtiği yoldan geçiyor...

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Ve burada da araçlar görünüyor.

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Sosyal medyada iddia edilene göre ise, yalnızca kamera kayıtta iken ilginç yiyecekler yiyiyor. Ama onun dışında ekip arkadaşlarıyla tam bir ziyafet yapıyor.

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Bulduğu yerlerde çadırda kaldığı görünen Grylls'in aslında, kameralar kapandığında otelde kaldığı da iddia ediliyor.

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Normal şartlar altında asla ağzınıza alamayacağınız canlılarla besleniyor. Peki ya kamera arkasında neler oluyor?



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