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TREND
Eklenme tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 14:18

Bear Grylls herkesi böyle kandırdı! Kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı

Dünyaca ünlü belgesel sunucusu Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri sosyal medyaya damgasını vurdu. İnanılmaz Kurtuluş adlı macera programı ile adından sıkça söz ettiren Bear Grylls belgesellerinde zorlu koşullarda canlı canlı hayvan yiyen bir hayat sergiliyor. Grylls bu zamana kadar izleyicileri kandırdı mı? Görünce çok şaşıracaksınız...

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