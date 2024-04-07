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TREND
Eklenme tarihi: 7 Nisan 2024 Pazar 09:07

Bayram göçü sürüyor: Trafik yoğunluğu arttı

Bayram için yola çıkan tatilcilerin otoyoldaki akıcı yoğunluğu sürüyor

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