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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 11:29

Balıkçıları dehşete düşüren olay! Bir anda ortaya çıktı ve...

Yeni Zelandalı balıkçılar, denizde yakaladıkları avı teknelerine çektikleri sırada dev bir köpekbalığının aniden ortaya çıkmasıyla büyük heyecan yaşadı. Yaşananlar an be an kameralara yansıdı.

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