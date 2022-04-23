Balıkçıları dehşete düşüren olay! Bir anda ortaya çıktı ve...

Olay, geçtiğimiz günlerde Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Northland sahili açıklarında meydana geldi.
Balık tekneye çekildiği sırada aniden 4 buçuk metre uzunluğunda 'Mako' cinsi dev bir köpekbalığı belirdi.
Ne olursa olsun kılıçbalığından bir parça almaya çalışan köpekbalığının tekneye hızla çarpması dikkat çekti.
Yakaladıkları kılıçbalığını tekneye çıkarmayı başaran balıkçılar, avlarındaki diş izlerini hayretle inceledi.
'Isurus' da denilen Mako köpekbalıkları, saatte 60 kilometre hızla yüzüp 7 metre havaya sıçrayabiliyor.