Balıkçıları dehşete düşüren olay! Bir anda ortaya çıktı ve...

Ava çıkan Matt Watson ve beraberindekiler, önce büyük bir kılıçbalığı yakaladı.

Paniğe kapılan balıkçılar ile köpekbalığı arasında nefes kesen bir mücadele yaşandı.

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Ne olursa olsun kılıçbalığından bir parça almaya çalışan köpekbalığının tekneye hızla çarpması dikkat çekti.