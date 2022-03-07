Aybar kar fırtınası perşembe günü İstanbul'u vuracak! 35 yıl sonra bir ilk

Rotasında Türkiye de olan soğuk hava dalgasının Mart ayında 35 yıldan bu yana görülmeyen bir soğuk yaratacağı belirtildi.
Türkiye'de geçtiğimiz aylarda yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanmış, vatandaşlar zor anlar yaşamıştı.
Karların erimesinin ardından yeniden hâkim olan güneşli havanın, önümüzdeki günlerde yeniden şehirlerimizi terk edeceği öğrenildi.
Sibirya kökenli olduğu bilinen Aybar soğuk hava dalgasının Sibirya'dan etkili olmaya başladığı ve rotası arasında yer alan Türkiye'ye doğru gelmeye başladığı öğrenildi.
Yapılan açıklama: "İstanbul Aybar kar fırtınasına hazırlanıyor. Tahminlere göre, Perşembe-Pazartesi arası okul/eğitim tatili ve iş yeri tatilleri gündeme gelebilir.