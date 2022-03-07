Aybar kar fırtınası perşembe günü İstanbul'u vuracak! 35 yıl sonra bir ilk

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Rotasında Türkiye de olan soğuk hava dalgasının Mart ayında 35 yıldan bu yana görülmeyen bir soğuk yaratacağı belirtildi.

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Türkiye'de geçtiğimiz aylarda yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanmış, vatandaşlar zor anlar yaşamıştı.

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Karların erimesinin ardından yeniden hâkim olan güneşli havanın, önümüzdeki günlerde yeniden şehirlerimizi terk edeceği öğrenildi.

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AYBAR SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

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Sibirya kökenli olduğu bilinen Aybar soğuk hava dalgasının Sibirya'dan etkili olmaya başladığı ve rotası arasında yer alan Türkiye'ye doğru gelmeye başladığı öğrenildi.

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35 YIL SONRA BİR İLK

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Soğuk hava dalgasının, Türkiye'de 35 yıl aradan sonra da bir ilke neden olacağı iddia edildi

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Buna göre Aybar nedeniyle Türkiye'de uzun süre sonra çok soğuk bir Mart ayı yaşanacak.

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Yeniden şiddetli kar yağışları etkisini gösterecek.

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İSTANBUL'U AYBAR KAR FIRTINASI VURACAK

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Yapılan açıklama: "İstanbul Aybar kar fırtınasına hazırlanıyor. Tahminlere göre, Perşembe-Pazartesi arası okul/eğitim tatili ve iş yeri tatilleri gündeme gelebilir.

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Bazı meteorolojik modeller İstanbul'u adeta kara gömüyor.

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Değişim olmaz ise 1987'den sonra en iddialı kar geliyor

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