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TREND
Eklenme tarihi: 7 Mart 2022 Pazartesi 10:36

Aybar kar fırtınası perşembe günü İstanbul'u vuracak! 35 yıl sonra bir ilk

Sibirya kökenli Aybar soğuk hava dalgası yola çıktı.

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