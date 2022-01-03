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TREND
Eklenme tarihi: 3 Ocak 2022 Pazartesi 13:21

Ayasofya'nın sırlarını biliyor musunuz? İşte o gizemler

1500 yıllık bir tarih barındıran, dünyanın en önemli şaheserlerinden Ayasofya, hiç şüphesiz İstanbul'un en önemli yapılarındandır. Ayasofya efsaneleri ise yüzyıllar içinde kulaktan kulağa yayıldıkça yayıldı. İşte o efsaneler...

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