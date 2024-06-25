ATM para çekecekler dikkat! O oranlar değişti

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ATM'den günlük para çekme limiti yükseldi. 9 banka yeni rakamı duyurdu. İşte vatandaşların daha büyük miktarlarda nakit çekebilmesine olanak tanıyacak olan o limitler...

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Milyonlarca vatandaş tarafından sık sık kullanılan ATM'lerle ilgili yeni bir düzenlemeye imza atıldı. Buna göre ATM'lerden günlük para çekme limiti yükseldi. Limitlerini peş peşe yükselten bankalar, yeni rakamları duyurdu.

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PARA ÇEKME LİMİTİ 20.000 TL'YE KADAR YÜKSELDİ

Şu anda günlük para çekme limiti 7,500 TL olarak belirlenen bazı bankalar, bu limiti bayram sonrasında 10,000 TL'ye çıkarırken bazı bankalar ise 20,000 TL'ye çıkardı. Bu artışlar, müşterilerin daha büyük miktarlarda nakit çekebilmesine olanak tanıyacak.

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Ancak, ATM'lerdeki nakit sıkıntısını tamamen gidermek için bazı bankaların yapılan düzenlemelerin yanı sıra ek önlemler alması gerekebilir.

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Fiziki para talebini karşılamak için banknot dağılımının düzenlenmesi ve ATM'lerdeki komisyon bedellerinin gözden geçirilmesi gibi adımlar da önem arz etmektedir.

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İŞTE 21 BANKANIN GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTİ:

İŞ BANKASI

Nakit: 10.000 TL QR: 5.000 TL Toplam: 15.000 TL

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YAPI KREDİ

Nakit: 10.000 TL QR: 5.000 TL Toplam: 15.000 TL

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GARANTİ BBVA

Nakit: 10.000 TL QR: 10.000 TL Toplam: 20.000 TL

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FİBABANKA

Nakit: 10.000 TL QR: 10.000 TL Toplam: 20.000 TL



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QNB FİNANSBANK

Nakit: 10.000 TL QR: 10.000 TL Toplam: 20.000 TL

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ING

Nakit: 10.000 TL QR: 10.000 TL Toplam: 20.000 TL

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TEB

Nakit: 10.000 TL QR: 5.000 TL Toplam: 15.000 TL

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VAKIFBANK

Nakit: 20.000 TL QR: 5.000 TL Toplam: 25.000 TL

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KUVEYT TÜRK

Nakit: 20.000 TL QR: 10.000 TL Toplam: 30.000 TL

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ZİRAAT BANKASI

Nakit: 7.500 TL QR: 7.500 TL Toplam: 15.000 TL

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AKBANK

Nakit: 5.000 TL QR: 5.000 TL Toplam: 10.000 TL

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DENİZBANK

Nakit: 5.000 TL QR: 7.500 TL Toplam: 12.500 TL

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HALKBANK

Nakit: 7.500 TL QR: 7.500 TL Toplam: 12.000 TL

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