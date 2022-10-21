Aslanın kafesinde küçük köpeği gören gözlerine inanamadı! O anlar kare kare görüntülendi

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John Reinke isimli hayvan bakıcısı ve vahşi yaşam meraklası adam, sahiplendiği engelli aslanı büyüdükten sonra hayvanat bahçesine bırakmak zorunda kaldı.

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Dev aslanın kolay bir hayatı olmamıştı. Bonedigger, metabolik kemik hastalığı ile doğdu ve sakat kaldı.

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Travmatik kemik hasarları gibi metabolik kemik bozuklukları nadir rastlanan bir durum değil, ancak yine de çok ağrılı ve uzun süreli devam eden hastalıkların başında geliyor.

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Bu, Bonedigger'ın diğer aslanlara göre daha yavaş hareket etmesinin sebebiydi. Ama avını katletme içgüdüsü hâlâ yerli yerindeydi.

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Hayatını hayvan bakıcılığına adayan John Reinke, üç köpeğini de hayvanat bahçesine getiriyordu.

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Kemik hastalığı olan Bonedigger yalnız kaldığı kafesinde bir süre sonra huzursuz olmaya başladı. Dev aslan, farklı sesle çıkarıyor ve kafesin demirlerine diş geçirmeye başlamıştı.

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Sahibi, aslanın çok mutsuz olduğunu fark ettikten sonra çok ilginç bir planı devreye soktu.

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Diğer gün sosis köpeklerini hayvanat bahçesine getiren John Reinke, aslanın kafesinin kapısını açtı ve köpeklerini içeri saldı.

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Ziyaretçilerin gördüğü an nefesini tuttuğu olayda aslanla köpek karşı karşıya geldi. Hastalığından dolayı yavaş hareket eden aslan köpeğe yaklaştıktan bir süre sonra korkup geri adım attı.

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Herkesin şaşırdığı bu durum gittikçe ilginç bir hal alıyordu. Çünkü aslan, sosis köpekle oynamaya başlamış, küçük köpeğin bu karşılaşmadan hiç de korkmadığı görülmüştü.

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Planı başarıya ulaşan hayvan bakıcısı John Reinke bu hamlesiyle hayvanları anlama konusundan ne kadar usta olduğunu ortaya koymuştu.

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PANDALARIN BULUNDUĞU KAFESE DÜŞTÜ!

Çin'in orta bölgelerinde yer alan Çıngdu (Chengdu) şehrindeki bir hayvanat bahçesinde, küçük bir kız çocuğu pandaların bulunduğu bölgeye düştü.

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