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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 10:39

Aslanın kafesinde küçük köpeği gören gözlerine inanamadı! O anlar kare kare görüntülendi

Hayvanat bahçesine gelen ziyaretçiler, aslanın kafesinde küçük köpeği görünce gözlerine inanamadı. Köpeğe saldırması beklenen dev aslanın saatlerce köpekle oynamasını kimse beklemiyordu.

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