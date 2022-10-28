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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 14:03

Aslan ve kaplan karşı karşıya gelirse... saniye saniye kaydedildi

Youtube üzerinden yayınlanan bu görüntüler binlerce kez izlendi. Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği bilinmiyor. Karşılaşmayı izleyenler ise gözlerini bu görüntülerden alamıyor.

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