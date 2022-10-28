Aslan ve kaplan karşı karşıya gelirse... saniye saniye kaydedildi

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Karşılarındaki başka hayvanlara yaşama şansı bırakmayan aslan ve kaplan bu kez karşı karşıya geldi... Vahşi doğanın acımasız yüzü bir kez daha ortaya çıktı. İki büyük avcının karşılaşmasını izleyen takipçiler gözlerine inanamadı. Milyonlarca kez tıklanan görüntülerde aslan ve kaplanın uzun süre birbirine üstünlük sağlayamadığı görüldü. Uzun süren dövüş sürpriz bir sonla bitti. İşte sosyal medyanın dilinden düşmeyen o anlar...

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Aslan ve kaplanın karşılaşması nefesleri kesti! Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği bilinmiyor. Aslan ve kaplanın dövüş görüntüleri sosyal medyayı salladı. İşte sosyal medyanın dilinden düşmeyen o anlar...

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ASLAN

Aslan, Panthera cinsindeki büyük kedilerden biridir ve kedigiller ailesinin bir üyesidir. Yaygın olarak kullanılan Afrika aslanı topluca Afrika'daki birkaç alttürü belirtir. Bazı erkek aslanlar 550 kg ağırlığı aşmaktadır. Vahşi aslanlar şu anda Sahra Altı Afrika'da ve Hindistan'da yaşamaktadır.

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KAPLAN

Kaplan, kedigiller familyasından etçil bir memeli hayvan türü ve büyük kediler ailesinin dört üyesinden biridir. Panthera cinsinin en büyük kedisidir. Turuncu-kahverengi renge sahip kürkünün üzerindeki, koyu dikey çizgileri ile kolayca tanınabilir

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İşte vahşi doğada kaydedilene en ölümcül karşılaşmalar...



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