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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 9 Aralık 2022 Cuma 15:37

Aslan sırtlan sürüsünün arasında kalınca...! Sonunda bakın ne oldu

Ormanın kralı olarak bilinen aslanın sırtlan sürüsü tarafından saldırıya uğradığı anlar kameralara yakalandı. Acımasız sırtlanlara yem olmak üzereyken yardımına bakın kim geldi.

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