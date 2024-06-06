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TREND
Eklenme tarihi: 6 Haziran 2024 Perşembe 16:03

Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i Beren Saat'in 20 yıl önceki halini görenler şaştı kaldı! Hiç değişmemiş yorumları yapıldı...

Kanal D'nin efsane dizisi Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i Beren Saat'in 20 yıl önceki halini görenler şaşırdı. İlk deneyimini Aşkımızda Ölüm Var (2004) dizisinde yaşayan oyuncunun dizideki görüntüleri çok konuşuldu. 'Yıllar Beren Saaat'i hiç değiştirmemiş' yorumları yapıldı. İşte Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i Beren Saat'in 20 yıl önceki hali...

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