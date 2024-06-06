Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i Beren Saat'in 20 yıl önceki halini görenler şaştı kaldı! Hiç değişmemiş yorumları yapıldı...

26 Şubat 1984 doğumlu olan oyuncu Başkent Üniversitesine gittiği dönemde katıldığı Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında ikinci olarak Tomris Giritlioğlu'nun dikkatini çekti ve böylece profesyonel oyunculuğa başladı.
İlk deneyimini, Aşkımızda Ölüm Var (2004) dizisiyle kazanan Saat, ilk başrolünü de Tomris Giritlioğlu'nun hazırladığı Aşka Sürgün (2005-2006) dizisinde üstlendi.
Ardından sırasıyla Hatırla Sevgili (2006-2008), Aşk-ı Memnu (2008-2010), Fatmagül'ün Suçu Ne? (2010-2012) ve İntikam (2013-2014) dizilerinin de başrollerini oynadı. Saat, dizi projelerinin yanı sıra pek çok sinema filminde de yer almıştır. 2009'da gösterime giren Güz Sancısı filmiyle ilk sinema oyunculuğunu yaptı.
Gecenin Kanatları (2009), Gergedan Mevsimi (2012) ve Benim Dünyam (2013) filmleri ise yer aldığı diğer filmler oldu. En son 2015-2016 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide Kösem Sultan rolünü canlandırdı. Son olarak, 2019-2021 yılları arasında Netflix'te yayımlanan Atiye dizisinde ve 2023 yılında Netflix'te yayımlanan İstanbul İçin Son Çağrı filminde başrol olarak yer aldı.