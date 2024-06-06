Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i Beren Saat'in 20 yıl önceki halini görenler şaştı kaldı! Hiç değişmemiş yorumları yapıldı...

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26 Şubat 1984 doğumlu olan oyuncu Başkent Üniversitesine gittiği dönemde katıldığı Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında ikinci olarak Tomris Giritlioğlu'nun dikkatini çekti ve böylece profesyonel oyunculuğa başladı.



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İlk deneyimini, Aşkımızda Ölüm Var (2004) dizisiyle kazanan Saat, ilk başrolünü de Tomris Giritlioğlu'nun hazırladığı Aşka Sürgün (2005-2006) dizisinde üstlendi.

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Ardından sırasıyla Hatırla Sevgili (2006-2008), Aşk-ı Memnu (2008-2010), Fatmagül'ün Suçu Ne? (2010-2012) ve İntikam (2013-2014) dizilerinin de başrollerini oynadı. Saat, dizi projelerinin yanı sıra pek çok sinema filminde de yer almıştır. 2009'da gösterime giren Güz Sancısı filmiyle ilk sinema oyunculuğunu yaptı.

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Gecenin Kanatları (2009), Gergedan Mevsimi (2012) ve Benim Dünyam (2013) filmleri ise yer aldığı diğer filmler oldu. En son 2015-2016 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide Kösem Sultan rolünü canlandırdı. Son olarak, 2019-2021 yılları arasında Netflix'te yayımlanan Atiye dizisinde ve 2023 yılında Netflix'te yayımlanan İstanbul İçin Son Çağrı filminde başrol olarak yer aldı.

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İşte Beren Saat'in 20 sene önceki hali...

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