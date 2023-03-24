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TREND
Eklenme tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 10:23

Aşırı kira artışı canına tak etti! Öyle bir şey yaptı ki

Kira ödemekten bıkan ve kendi evi olsun isteyen Michelle, biriktirebildiği az parayla hayallerine kavuştu.

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