Aşırı kira artışı canına tak etti! Öyle bir şey yaptı ki

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Kira ödemekten bıkan ve kendi evi olsun isteyen Michelle, biriktirebildiği az parayla hayallerine kavuştu.

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Bir yandan çocuklarının giderlerini karşılaması, bir yandan da kirayı çıkarması gereken Michelle, çocukları çalışmaya başladıktan sonra radikal bir karar aldı. Küçük birikimi ile bir ev sahibi olmak istiyordu.

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Çocuklarının evden ayrılmasıyla tek yaşamaya başlayan Michelle, Tinhy House isimli bir gruba dahil oldu. Bu grup kendi evlerini inşa eden, aralarına katılan yeni kişilere de evlerini inşa etme konusunda yardımcı olan kişilerden oluşuyordu.

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Katıldığı grup sayesinde bir daha kira ödemek zorunda kalmayacak olan Michelle, aldığı kararın mutluluğu ile evini inşa etmeye başladı.

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Öncesinde 3+1 ev için 1500 lira kira ödeyen Michelle, yaptığı değişiklikle aylık gideri 70 dolara mal olan bir evde yaşamaya başladı. Bu ücrete elektrik, su ve internet harcamaları da dahil.

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'Kendi ellerinizle bir şeyler inşa etmek harika bir duygu. Sadece inşa etmedim. Tasarımı da bana ait' diyen Michelle, aldığı kararla gurur duyuyor.

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Michelle'nin yaşadığı alan minyatür bir evi andırıyor. Mutfağı, banyosu, yatak odası ve oturma odası bulunan evin üst katında da hobi odası bulunuyor.

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Evin üst katına da mutfağın arkasındaki merdivenleri kullanarak ulaşılıyor. Merdivenler aynı zamanda raf olarak da kullanılabiliyor.

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Sanırız bu evin en güzel yanlarından biri ise canınız sıkıldığı zaman yolculuğa çıktığınızda evinizi de yanınızda götürebiliyor oluşunuz.

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Oldukça kolay bir taşınma yöntemi ne dersiniz?

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İşte evin yapım aşaması ve sonrasında ortaya çıkan görüntüler...

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Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

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2800 dolara aldıkları hurdalık otobüsü yeni baştan yaptılar.

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Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

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'Özgürlük. Özgürüz, paramız, zamanımız ve yerimiz var artık. Daha az stres görüyoruz, hayattan zevk almak için daha fazla zamanımız var ve en önemlisi de çocuklarımız daha mutlu'

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Üç çocuklarıyla beraber yaşayan çift nereye isterlerse oraya seyahat edip evlerini kurmanın tadını çıkartıyor.

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İşte çılgın çiftin adım adım yaptıkları otobüs ev

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