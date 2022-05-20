Aldatılan kadınların akıl almaz intikamları! Sosyal medyayı salladı

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Eşinden intikam almak isteyince olan oldu. Rusya'da bir adam, kendisini aldatan eşine sıra dışı bir ceza verdi.

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Eşinin arabasına çimento boşalttıran adam çevredekilerin şaşkın bakışlarına hiç aldırmadı.

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AKIL ALMAZ KISKANÇLIK OLAYI!

İngiltere'nin Telford şehrinde çok ilginç bir kıskançlık olayı yaşandı.

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Dijital ortamda polis kılığına giren Lauren Adderley adlı genç kadın, kendisini terk eden eski sevgilisini iki yıl kontrol altında tutarak başkalarıyla görüşmesine engel oldu.

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Yönetici asistanı olarak çalışan Lauren (21) ve Mitchell (22), 2014 yılının Eylül ayında ilişki yaşamaya başlamıştı. Lauren, iki ay sonra Mitchell'ın ayrılmak istediğini söylemesi sonucu genç adama akıl almaz bir oyun oynadı. İlk olarak Mitchell'e eskiden işlenmiş olan bir suçun mağduru olduğunu söyleyen Lauren, genç adamdan kendisi lehine tanıklık etmesini rica etti. Her şey Mitchell'in bu teklifi kabul etmesiyle başladı.

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Kıskanç genç kadın, ilk olarak "Robert Hay" sahte kimliğini kullanarak eski sevgilisiyle e-mail yoluyla konuşmaya başladı. Polis olduğunu söyleyen Lauren, genç adamı bir soruşturmanın içinde olduğuna inandırdı ve Mitchell'e sokağa çıkmasının yasak olduğunu söyledi. Genç kadın böylece Mitchell'in başka biriyle çıkmasına engel oldu.

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Mitchell'in sosyal hayatına iki yıl boyunca darbe vuran Lauren, 2014 yılının Aralık ayından bu yılın Şubat ayına kadar üç farklı sahte e-mail adresi kullandı. Genç.adama e-mail üzerinden talimatlar veren Lauren; Mitchell'i çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri bara gitmesinin yasak olduğuna inandırdı. Böylece eski sevgilisinin başka kadınlarla görüşmesinin önüne geçen Lauren, söyledikleri yapılmazsa Mitchell'in hakkında yasal işlem başlatılacağını söyledi.

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İki yıl boyunca bu yalana inanan Mitchell, sonunda bir iş arkadaşının tavsiyesiyle polise gitti. Böylece eski sevgilisi Lauren'in kurduğu oyun açığa çıktı. Lauren, olayın aydınlanması sonrasında, polis memuru rolü yapmak ve takip edip tacizde bulunmaktan 9 ay hapis cezası aldı. Lauren'in artık internet geçmişi silinemeyen bir bilgisayar kullanabileceğine karar veren mahkeme, genç kadının eski sevgilisini görmesini de yasakladı.

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AKIL ALMAZ İNTİKAM!

Çin'de internette yayılan videoda kocasının kendisini aldattığını fark eden kadın, intikamını kocasının sevgilisinden aldı.

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Kocasının sevgilisi olduğu kadını sokak ortasında acımasızca dövdü.

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Sokak ortasında acımasızca dövdüğü kadını bir yandan da elbiselerini yırtarak rezil etmeye çalışan eşe bir kişinin de yardım ettiği görülüyor.

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Hızını alamayan sinirli eş ardından makasla genç kadının saçlarını kesti.

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Etraftakilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan olay polisin gelmesiyle sona erdi.

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Aldatma olaylarına karşı insanların verdikleri tepkiler çok farklı olabiliyor.

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Çin'de evli bir kadın kocası tarafından aldatıldığını öğrenince adeta çılgına döndü...

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Kocasının BMW marka aracını eline aldığı çekiçle 20 dakika boyunca parçaladı...

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Kimseyi yanına yaklaştırmayan öfkeli kadın intikamını kocasının arabasını parçalayarak aldı...

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Japonya'da bir kadın erkek arkadaşı tarafından aldatıldığını anlayınca ona öyle bir ceza verdi ki akıllara zarar. Erkek arkadaşının özel apple marka tüm teknolojik ürünlerini su dolu banyo küvetine attı ve fotoğraflarını twitterda paylaştı.

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imac, ipod, ipad, iphone ve aksesuarları banyo küvetinde kullanılamaz hale geldi.

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Brezilya'da kocası tarafından aldatılan bir kadın, kocasının arabasını elindeki çekiç ile döverek hırsını kocasının arabasından çıkardı.

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Aldatılan Brezilyalı kadın, kocasının arabasını elindeki çekiçle döverek sinirlerini boşaltırken etrafta toplanan meraklı kalabalık da bu ilginç hadiseyi bir yandan seyretti bir yandan kaydetti.

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Arabanın camlarını kırıp her tarafını çizerek boyasını ve kaportasını zarara uğratan Brezilyalı kadın, daha sonra meraklı kalabalığın bakışları arasında mekândan uzaklaştı.

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Hadisenin seyircileri, intikamını bu şekilde alan aldatılmış kadını alkışlayarak desteklediler.

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Sinirli kadının ayrılmasından sonra seyirciler arabanın dağıtılmış halini cep telefonlarıyla çekmeye devam ettiler.

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Eşinin sevgilisinin kendisini aramasıyla aldatıldığını öğrenen kadının intikamı acı oldu. Eşine ufak bir kaza yaptığını anlatan kadın,kocasına fotoğrafı gönderince gerçek ortaya çıktı.

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