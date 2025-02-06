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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 6 Şubat 2025 Perşembe 14:11 |

Ailesine kızdı öyle bir şey yaptı ki! Tam 6 yılda tamamladı

İspanya'nın Alicante bölgesinde ailesine kızan bir genç evlerinin arka bahçesinde 6 yıl boyunca kazı yaparak kendine yeraltında bir ev inşa etti.

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