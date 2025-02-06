Ailesine kızdı öyle bir şey yaptı ki! Tam 6 yılda tamamladı

İspanya'nın Alicante bölgesindeki La Romana kasabasında yaşayan 14 yaşındaki Andres Canto, ebeveynleriyle tartıştıktan sonra evlerinin arka bahçesinde çukur kazmaya başladı
Şu anda 20 yaşında olan Andres, basamaklarla inilen mağaradaki odasına WiFi sistemi kurdu, yatak, radyo, sandalye ve yiyecek gibi malzemeler koydu.
Andres, sinirini atmak için çukur kazmaya başladığını ve yıllarca süren kazının ardından bir yeraltı evi inşa ettiğini söyledi.
Şuanda bir aktör olan Andres, akşamları okuldan geldikten kazı yaptığını ve arkadaşı Andreu'nun da kendisine yardım ettiğini belirtti.
Andres, "Burada ihtiyacım olan her şeye sahip olmak harika. Nemli olduğu ve etrafta fazla hava olmadığı için burada çalışmak yorucu olabilir, ancak her gün kazmaya devam etmek için motivasyonum var.