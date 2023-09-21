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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 10:59

Ahşap camiler 'Dünya Mirası'

Anadolu'nun ahşap destekli camileri UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

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