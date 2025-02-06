Aç kalan kutup ayısı yavrusunu yedi! Doğanın korkunç yüzü
Kutup ayıları genellikle, anakaradaki akrabalarına göre daha sempatik bir imaja sahip. Ancak doğa bilimcilerin elde ettiği yeni görüntüler hem bu imajı sarsıyor, hem de türün içinde bulunduğu zorlukları ortaya koyuyor.
Bir kutup ayısı, öldürdüğü yavrusunun bedenini buzlar üzerinde sürüklerken görülüyor. Kutup ayıları genellikle fok avlayarak besleniyor. Ancak gıda kaynakları sınırlı hale geldiğinde, başka canlılara, hatta kendi türlerine yönelebiliyor.
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Küresel ısınma nedeniyle buzullar eridikçe kutup ayıları da yiyecek kaynaklarına ulaşmakta zorluk çekiyor. Bu nedenle kutup ayılarının birbirlerini yemeye başladıkları biliniyordu. Bu fotoğraflar da bunu kanıtlar nitelikte
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HAYVANLAR ALEMİNDE EŞİNE AZ RASTLANAN ANLAR...
Aç leopar iki domuzu pusuya düşürdü.. Domuzlardan genç olanına saldıran leopar, avını yakaladığı anda beklenmedik bir şey oldu..
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Genç domuzun annesi kaçmak yerine leopara saldırdı. Bıçak gibi keskin dişleriyle leoparı sıkıştırarak genç domuzu kurtardı...
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Leopar avından olmanın yanında canını da zor kurtardı...
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Yaşanan kapışma Andrew Forsyth'in kamerasına böyle yansıdı. Birbirinin cesaretini ölçen devler karşı karşıya geldi.
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Daha sonra birbirlerinin üstüne koşarak harekete geçmelerine rağmen bir süre sonra birbirlerine zarar vermeden kapışmayı sonlandırdılar.
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Masai Mara Ulusal Parkı'nda çekilen bu fotoğraflar, vahşi yaşamın çetinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
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Ancak 5 metrelik dev bir timsahın pusuda onları beklediğinden habersizlerdi.
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Bacağından yakaladığı ceylanı suyun dibine çeken timsah, hayvanı tek hamlede yutamayacağını anlayınca ortadan ikiye böldü.
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Kanadalı fotoğrafçı Jeffrey Wu, dehşet dakikalarının her anını fotoğrafladı.
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Vahşi yaşam fotoğrafçısının anlattıklarına göre olay sadece 15 saniye sürdü.
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Timsah saldırısına uğrayan bebek fil, yem olmaktan son anda kurtuldu.
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Hortumundan yakalanan bebek filin yardımına gelen diğer aile bireyleri bebek fili işte böyle kurtardı.
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Fil sürüsü beraber hareket ederek timsahın üzerine yürüyünce, timsah bebek fili bırakıp kaçmak zorunda kaldı.
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İşte vahşi doğanın acımasız yüzü.
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Balığı saniyeler içinde midesine indirdi.
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Kuş yumurtalarını yemek için metrelerce yüksekliğe çıkan ayı, fotoğrafçılar tarafından böyle görüntülendi.
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Öldükten sonra yapışıp kalan bir geko kertenkelesi ve onu parçalara ayıran karınca sürüsü.
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Ok ile vurulmuş bir geyiğin kaburga kemikleri, okun etrafını sararak bu şekilde bir iyileşme sağlayabiliyor.
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Ormanda yakaladığı minik antilobu yemek yerine ona sahip çıkan dişi aslanın davranışı izleyenleri şaşırttı.
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Yavru antilop ile adeta oyun oynayan dişi aslan, yavruyu yemekten vazgeçiyor.