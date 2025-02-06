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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 6 Şubat 2025 Perşembe 11:53 |

Aç kalan kutup ayısı yavrusunu yedi! Doğanın korkunç yüzü

Kutup ayıları genellikle, anakaradaki akrabalarına göre daha sempatik bir imaja sahip. Ancak doğa bilimcilerin elde ettiği yeni görüntüler hem bu imajı sarsıyor, hem de türün içinde bulunduğu zorlukları ortaya koyuyor.

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