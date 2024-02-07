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TREND
Eklenme tarihi: 7 Şubat 2024 Çarşamba 08:39

ABD'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi... Depremlerden etkilenenler için Kur'an-ı Kerim okundu

ABD'deki Miraç Kandili programında 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için dua edildi

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