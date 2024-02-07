ABD'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi... Depremlerden etkilenenler için Kur'an-ı Kerim okundu

Türkiye'de geçtiğimiz yıl 11 ili etkileyen Asrın Felaketi 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem yaşandı. Yüzyılın felaketi diye nitelendirilen bu acı depremde 53 bin 537 vatandaşımız şehit oldu.
Miraç Kandili dolayısıyla ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Amerika Diyanet Merkezi'nde düzenlenen programda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için dua edildi.
Namazın ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.