ABD'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi... Depremlerden etkilenenler için Kur'an-ı Kerim okundu

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Türkiye'de geçtiğimiz yıl 11 ili etkileyen Asrın Felaketi 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem yaşandı. Yüzyılın felaketi diye nitelendirilen bu acı depremde 53 bin 537 vatandaşımız şehit oldu.