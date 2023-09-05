ABD'de kabusa dönen festivalden kaçış başladı

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Organizasyon yetkilileri, geçtiğimiz gün yaptıkları açıklamada, Black Road şehrine giriş ve çıkış noktalarındaki tüm yolların kapalı olduğunu ve uçuşların gerçekleştirilmediğini belirterek, katılımcılara oldukları yerde kalmaları, yiyecek, su ve benzinlerini muhafaza etmeleri ile sıcak yerlerde durmaları tavsiyesinde bulundu.