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TREND
Eklenme tarihi: 5 Eylül 2023 Salı 10:56

ABD'de kabusa dönen festivalden kaçış başladı

ABD'nin Nevada eyaletinde her yıl gerçekleştirilen Burning Man müzik festivalinin düzenlendiği alan şiddetli yağışın ardından bataklığa dönmüş, binlerce kişi bölgede mahsur kalmıştı. Organizatörler, yağışlı havanın hafiflemesinin ardından festivale katılanların ayrılmasına izin verdi.

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