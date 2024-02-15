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TREND
Eklenme tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 08:23

ABD Kongresi'nde Gazze ve Yemen protestosu: ABD'nin elinde kan var

ABD Kongresinde bir grup, Gazze ve Yemen'e yapılan saldırıları protesto etti

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