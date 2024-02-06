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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 6 Şubat 2024 Salı 16:58

AA'nın fotoğraflarıyla depremi anma sergisi İstanbul Üniversitesinde

Anadolu Ajansının (AA) fotoğraflarıyla İstanbul Üniversitesi (İÜ) tarafından düzenlenen '6 Şubat Depremi Anma Sergisi' ziyarete açıldı.

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