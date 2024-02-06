AA'nın fotoğraflarıyla depremi anma sergisi İstanbul Üniversitesinde

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Üniversitenin Rektörlük Binası sergi alanında açılan sergide, AA foto muhabirleri tarafından depremin ilk anından itibaren kayıt altına alınan ulusal ve uluslararası ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları, yardım faaliyetleri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarının koordine ettiği hizmetlere ilişkin 50 fotoğraf yer alıyor.

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Açılışta konuşan İÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, deprem felaketine işaret ederek, "Tam bir yıl önce vefat eden 50 bini aşkın vatandaşımızla 14 milyon kişinin etkilendiği bu olay dolayısıyla yer değiştiren, sıkıntılar yaşayan, mağdur olan bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun derken vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

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Üniversitenin birikim ve kuşatıcılığının bu olaylarda da kendini gösterdiğini dile getiren Zülfikar, "Bir yıldır hepimiz bu olayı içimiz hakikaten kan ağlayarak izliyoruz, yaşananları görüyoruz ama hamdolsun geldiğimiz noktada milletimizin birliği, hükümetimizin, devletimizin olaylara ilk gününden itibaren sahip çıkması pek çok sorunun çözümlenmesini sağladı." şeklinde konuştu.

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Prof. Dr. Zülfikar, yaşananlardan etkilenmemenin mümkün olmadığını vurgulayarak, bölgede yaşayan 3 bin 500'den fazla öğrencinin ailelerinden, akrabalarından kayıpları bulunduğunu ve bazılarının evini kaybettiğinin altını çizdi.