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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 2 Aralık 2022 Cuma 10:54

600 köpek arka arkaya intihar etti! Bu köprünün sırrı ne?

Burası İskoçya'nın Milton yakınlarında bulunan bir kasaba. Görmüş olduğunuz bu görkemli köprü ise 1859 yılında inşa edilen Overtoun Köprüsü.

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