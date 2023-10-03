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TREND
Eklenme tarihi: 3 Ekim 2023 Salı 09:40

2400 yıl öncesine ait bu iskeletler dönemin gerçeklerini ortaya çıkardı

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde 2400 yıl öncesine ait bu iskeletler dönemin gerçeklerini ortaya çıkardı.

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