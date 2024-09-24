24 Eylül BİM kataloğu 2024 | BİM'de bu salı neler var?

BİM'in bu hafta Salı kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. 24 Eylül BİM kataloğu 2024 ilk sayfa detaylarında; Pasta malzemeleri, Süt ve Süt Ürünleri, Et ve Et Ürünleri, Soslar ve Bakliyat gibi temel gıda ürünleri yer alıyor. İşte 24 Eylül BİM kataloğu 2024