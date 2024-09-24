24 Eylül BİM kataloğu 2024 | BİM'de bu salı neler var?

BİM'in bu hafta Salı kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. 24 Eylül BİM kataloğu 2024 ilk sayfa detaylarında; Pasta malzemeleri, Süt ve Süt Ürünleri, Et ve Et Ürünleri, Soslar ve Bakliyat gibi temel gıda ürünleri yer alıyor. İşte 24 Eylül BİM kataloğu 2024
BİM 24 Eylül 2024 Salı tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında;
Ülker Damla Çikolata 120 gr 49,50 TL
Ülker Metro 4×56 gr 26,50 TL
Ülker Sütlü Pul Çikolata 100 gr 47,50 TL
Ülker Pul Çikolata 47,50 TL
Ülker Bitter Kuvertür Çikolata 200 gr 79,50 TL
Ülker Beyaz Pul Çikolata 100 gr 47,50 TL
Sek %0,5 Yağlı Süt 500 ml 11,90 TL
Haribo Yumuşak Şeker 200 gr 32,50 TL
Uno Pasta Keki 320 gr 64,50 TL
Tadelle 3×30 gr 49,50 TL
Filiz İrmik 500 gr 19,75 TL
Bebeto Marshmallow Yumuşak Şeker 250 gr 28,50 TL
Eti Etimek 3×143 gr 75 TL
Eti Pop Kek Hindistan Cevizi Mini Kek 130 gr 32,50 TL
Sanitta Kek Kurabiye Pasta Baharatı 50 gr 26,50 TL
Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 229 TL
Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 149 TL
Otat Tereyağı 500 gr 139 TL
Tukaş Domates Püresi 700 gr 21,50 TL
Tukaş Domates Salçası 1650 gr 82,50 TL
Luna Kase Margarin Klasik 250 gr 20 TL
Binboğa Bal Pratik Kapak Süzme Çiçek Balı 325 gr 65 TL
Superfresh Ton Balığı 4×75 gr 99,50 TL
Efsane İthal Pilavlık Pirinç 5 Kg 132,50 TL
Metin Ekstra Geleneksel Çilek Reçeli 1 Kg 59,50 TL
Şifa Baba Süt Reçeli Çeşitleri 270 gr 42,50 TL
Nora Buğday Unu 5 Kg 59,75 TL
Chefseasons Çeşni Çeşitleri 27,50 TL
Chefseasons Çeşni Çeşitleri 27,50 TL
Destan Baharat Çeşitleri 250 gr 49,75 TL
Cem Kırmızı Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 1000 gr 129,50 TL
Cem Çizik Yeşil Zeytin 1000 gr 109,50 TL
Cem Sele Siyah Zeytin 1 Kg 119,75 TL
Tukaş Ketçap 1000 gr 39,75 TL
Tukaş Mayonez 840 gr 42,75 TL
Kent Boringer Topping Sos Çeşitleri 37,50 TL
Knorr Körili Noodle 5'li 22,50 TL
Duru Çiya Tohumu 10×8 gr 16,50 TL
Wasa Gevrek Ekmek Sade 275 gr 59,50 TL fiyatlarıyla bu hafta salı günü itibariyle sizlerle olacak.