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TREND
Eklenme tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 08:09

24 Eylül BİM kataloğu 2024 | BİM'de bu salı neler var?

24 Eylül BİM kataloğu 2024 yayınlandı. Her hafta; Salı, çarşamba ve cuma günleri indirimli ürünleri satışa sunan BİM aktüel ürünler kataloğunda pasta yapımında kullanılacak malzemeler yer alıyor. Ayrıca; Pirinç, un, yoğurt, zeytin, çeşni ve salça gibi birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu