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TREND
Eklenme tarihi: 9 Aralık 2024 Pazartesi 09:07

2025'te bizi neler bekliyor! Baba Vanga'nın kehanetleri ortaya çıktı

Baba Vanga'nın 2025 kehanetleri korkuttu. Tarihteki en tanınmış kahinler, önümüzdeki yıl çok sert savaşların olacağını ve sonun başlayacağını öngördü.

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