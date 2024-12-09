2025'te bizi neler bekliyor! Baba Vanga'nın kehanetleri ortaya çıktı

NELERİ BİLDİ?
Prenses Diana'nın ölümü, Brexit, Obama'nın ABD başkanı olması, ABD'deki 11 Eylül saldırılarını bildi. Kehanetleri komplo teorisyenleri ve meraklılar arasında yoğun tartışmalara neden olmaya devam ediyor.
2025 YILI SONUN BAŞLANGICI OLACAK
AVRUPA'DA SAVAŞ ÇIKACAK
Baba Vanga, 2025 yılında Avrupa'da felaketle sonuçlanacak bir savaşın patlak vereceğini öne sürüyor. Bu savaşın Rusya-Ukrayna çatışmasından bağımsız bir şekilde, iki başka ulus arasında çıkacağını iddia ediyor. Savaşın ardından, kıtada büyük bir nüfus kaybı yaşanacağı belirtiliyor.
Özellikle telepati alanında büyük bir bilimsel ilerleme yaşanacağı ve bunun dünya dışı yaşamla bağlantı kurmada devrim niteliğinde bir adım olacağı ifade ediliyor.
Baba Vanga , önümüzdeki yıl dünya dışı yaşamla temas kurulacağını ve bunun en tuhaf koşullarda büyük bir spor etkinliği sırasında gerçekleşeceğini öngördü.
VEBA GERİ DÖNECEK Mİ?
Baba Vanga'nın yanı sıra Nostradamus 1566 yılında hayatını kaybetmiş olmasına rağmen yüzyıllar sonrası için kehanetlerde bulunduğu iddia ediliyor.
2025 için de tahminleri korkutucu. Nostradamus'un kehanetlerine göre, 2025 yılında "antik bir veba" yeniden ortaya çıkacak. dünya çapında endişeye yol açacağı iddia edilen salgının geçmişteki büyük veba salgınları kadar etkili olabileceği düşünülüyor.