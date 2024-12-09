2025'te bizi neler bekliyor! Baba Vanga'nın kehanetleri ortaya çıktı

Özellikle telepati alanında büyük bir bilimsel ilerleme yaşanacağı ve bunun dünya dışı yaşamla bağlantı kurmada devrim niteliğinde bir adım olacağı ifade ediliyor.





Baba Vanga , önümüzdeki yıl dünya dışı yaşamla temas kurulacağını ve bunun en tuhaf koşullarda büyük bir spor etkinliği sırasında gerçekleşeceğini öngördü.