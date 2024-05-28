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TREND
Eklenme tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 22:38

2024 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, 3-10 Mayıs tarihleri arasında tercihlerini yapmıştı. Bu nedenle tercih sonucunu merak eden birçok aday, '2024 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunu araştırıyor. Peki, tarih belli oldu mu? Detaylar haberimizde…

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