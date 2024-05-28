2024 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte adaylar, 3-10 Mayıs tarihleri arasında tercihlerini yapmıştı. Ayrıca tercih yapan adaylar hangi okullara yerleşeceğini merak ediyor. Bu nedenle pek çok vatandaşın gözü Milli Savunma Üniversitesi'nden gelecek açıklamada.

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Tercih sonucunu merak eden birçok insan tarafından, ''2024 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?'', ''2024 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?'', ''2024 MSÜ tercih sonuçları tarihi belli oldu mu?'' gibi aynı anlama çıkan çeşitli sorular sorulabiliyor. Peki, 2024 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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2024 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih işlemlerini 10 Mayıs itibari ile tamamladı. Aradan geçen zamanla birlikte birçok aday, ''2024 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusunun cevabını merak etti.



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MSÜ tercih sonuçları için tarih henüz duyurulmadı. Resmi açıklama için gözler Milli Savunma Üniversitesi'nde. Peki, tercih sonuçları nereden öğrenilir?