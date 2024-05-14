  • $32,2859
  • 34,9685
  • 2447
  • 10173.4

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 23:03

2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Tarih belli oldu…

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? sorusu, sarı-lacivertli birçok taraftar tarafından merak ediliyor. Zira Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım seçimlerde tekrardan aday olma kararı aldı. Ali Koç ise daha önce yeniden başkanlığa aday olacağını duyurmuştu. Peki, 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Detaylar haberimizde…

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.