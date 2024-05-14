2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Tarih belli oldu…

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Fenerbahçeli birçok taraftar tarafından, ''Aziz Yıldırım aday olacak mı?'' sorusunu merak ediyordu. Öte yandan Aziz Yıldırım tekrardan aday olma kararı aldı. Ali Koç ise daha önce tekrardan başkanlığa aday olacağını açıklamıştı.

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Ali Koç ve Aziz Yıldırım 2018 yılında gerçekleşen seçimli olağan genel kurulda aday olmuştu. Ali Koç 16 bin 92 oyla başkanlığa seçilirken, Aziz Yıldırım 4 bin 644 oy almıştı. Öte yandan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı için geri sayım başladı. Bu nedenle birçok sarı-lacivertli taraftar, ''2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?'' sorusunu araştırıyor. Peki, 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?

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2024 FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN? 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? sorusu birçok futbol tutkunu tarafından merak ediliyordu. Ayrıca sarı-lacivertli ekipte yapılacak olan başkanlık seçiminin tarihi belli oldu.



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Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise çoğunluk aranmaksızın 8-9 Haziran'da gerçekleşecek.

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Öte yandan genel kurulda oy kullanma hakkına sahip olan üye sayısı ise 46.410 olarak açıklandı.