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TREND
Eklenme tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 16:30

2023 Öğretmenler Günü Kampanyaları: Öğretmenler Günü indirimleri listesi

24 Kasım Öğretmenler Günü ilk ara tatilin hemen ardından başlayan eğitim ve öğretimin ilk haftasının cuma gününe denk geliyor. Milyonlarca öğrenci ve velisi 1 haftadan az bir süre kalan bu özel gün için değerli öğretmenlere güzel bir hediye almak istiyor. Firmalar da hem hediye almak isteyenlere hem de öğretmenlerin kendilerine bazı indirim ve kampanyalar düzenliyor. İşte 2023 Öğretmenler Günü indirim ve kampanyaları...

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