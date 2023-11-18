2023 Öğretmenler Günü Kampanyaları: Öğretmenler Günü indirimleri listesi

Herhangi bir indirimden faydalanan gönderilere ayrıca yüzde 20 indirim uygulanmayacak olup çalışan ve emekli tüm öğretmenlerimiz, öğretmen kimliklerini ibraz ederek bu indirimden yararlanabilirler."

"20-25 Kasım tarihlerinde yurt içi varışlı PTT APS Kurye ve PTT Posta Kargosu gönderilerinde %20 indirim ile tüm çalışan ve emekli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz.

Kampanya kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak görev yapmakta olan öğretmenler ve birlikte seyahat ettikleri eş ve çocukları ile YÖK'e bağlı üniversitelerde görev yapmakta olan öğretim üyeleri ve birlikte seyahat ettikleri eş ve çocuklarına net ücretler üzerinden %20 indirim uygulanacaktır.

Kampanya tüm yurt içi, tek yön ya da gidiş dönüş Business Kabin ve Ekonomi Kabin uçuşlarda (F sınıfı hariç) geçerlidir

Kampanya; 27 Ekim 2023 - 20 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenen ve seyahat tarihi 01 Kasım 2023 - 20 Nisan 2024 arasında olan Ekonomi Kabin ve Business Kabin yurt içi uçuşlar için geçerlidir.

Miles&Smiles üyesi öğretmen ve öğretim görevlisi olarak, 1 Kasım 2023-20 Nisan 2024 tarihleri arasındaki yurt içi seyahatleriniz için 20 Nisan'a kadar bilet alın, ailenizle beraber Türk Hava Yolları'nın sunduğu %20'li indirimli seyahat etmenin ayrıcalığını yaşayın!

*0-2 yaş ücretsiz olup 3 yaşından gün alan çocuklar ücrete tabiidir. 3-12 yaş grubu çocuklar için %50 indirimli kapı fiyatının ödenmesi gerektiğini bilginize sunarız.

Emekli öğretmenler, araştırma görevlileri, öğretim Üyeleri ve okutmanlar da kampanyadan yararlanabilirler.

Özel okul ve kreş öğretmenleri kurumlarından görevlendirme yazısı ile aynı haklardan yararlanabilirler.

Öğretmenlerimiz ile birlikte gelen +3 yakınları da tüm bölümlere %50 indirimli olarak girebilir.

"17 - 26 Kasım tarihleri arasında Türkiye'deki tüm öğretmenlerimize Aquarium, Snow World & Ice Museum, WildPark (Sürüngenler Evi) ve Face2Face Wax Museum girişleri ücretsiz.

"13 Aralık'a kadar sadece öğretmenlere özel 200 TL'ye varan chip-para ve Espressolab'den hediye kahve fırsatlarını kaçırmayın.

5 / 12



Paraf'tan Öğretmenler Günü'ne Özel Öğretmenlerimize % 50 Restoran İndirimi

Kampanya sadece kendisine kampanya ile ilgili SMS gönderilen ve Paraf Mobil Size Özel bölümünde sunulan müşteriler için geçerlidir.

Paraf veya Parafly ile öğretmen müşterilerimize özel 25 Kasım tarihine kadar restoran sektöründe yurt içinde tüm Banka POS'larından tek seferde yapılacak harcamalara %50, toplamda 100 TL indirim verilecektir.

Kampanya boyunca bir müşterinin asıl ve ek kartlarıyla birlikte kazanabileceği indirim tutarı en fazla 100 TL olacaktır.

Kampanyaya katılmak için harcama yapmadan önce Paraf Mobil'den HEMEN KATIL butonuna tıklanması ya da GÜN yazıp 3404'e SMS gönderilmesi (KKTC için 3444'e) gerekmektedir.

Bir kart ile kampanyaya katılım yapıldığında müşterinin tüm kartları kampanyaya dahil olur.

Hedefe ulaşılan harcama hangi kart ile yapılırsa indirim ödülü o karta yansıtılmaktadır.

Parafree, Halkcard, Paraf Debit, Paraf Esnaf, Paraf KOBİ, Eczacı Paraf KOBİ ve Paraf Business kartlar kampanyaya dahil değildir.

ParafPara kullanarak yapılan işlemler, iptal ve iade işlemleri kampanyaya dahil değildir.

Sanal POS'tan yapılan işlemler dahildir.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. kampanya koşullarının tamamında değişiklik yapma ve/veya kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.