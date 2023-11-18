2023 Öğretmenler Günü Kampanyaları: Öğretmenler Günü indirimleri listesi

PTT Kargo Öğretmenler Günü'ne Özel %20 İndirimli
"20-25 Kasım tarihlerinde yurt içi varışlı PTT APS Kurye ve PTT Posta Kargosu gönderilerinde %20 indirim ile tüm çalışan ve emekli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz.
Aynı zamanda öğretmenlerimiz pul makinesi bulunan PTT Başmüdürlüklerinde Öğretmenler Günü kampanyası sürecinde hizmet bedeli ödemeden kişisel pul hizmetimizden faydalanabilecekler.
Herhangi bir indirimden faydalanan gönderilere ayrıca yüzde 20 indirim uygulanmayacak olup çalışan ve emekli tüm öğretmenlerimiz, öğretmen kimliklerini ibraz ederek bu indirimden yararlanabilirler."
Türk Hava Yolları'yla Yurt içi uçuşlarda öğretmenlerimize özel %20 indirim!
Miles&Smiles üyesi öğretmen ve öğretim görevlisi olarak, 1 Kasım 2023-20 Nisan 2024 tarihleri arasındaki yurt içi seyahatleriniz için 20 Nisan'a kadar bilet alın, ailenizle beraber Türk Hava Yolları'nın sunduğu %20'li indirimli seyahat etmenin ayrıcalığını yaşayın!
Kampanya Detayı:
Kampanya; 27 Ekim 2023 - 20 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenen ve seyahat tarihi 01 Kasım 2023 - 20 Nisan 2024 arasında olan Ekonomi Kabin ve Business Kabin yurt içi uçuşlar için geçerlidir.
Kampanya tüm yurt içi, tek yön ya da gidiş dönüş Business Kabin ve Ekonomi Kabin uçuşlarda (F sınıfı hariç) geçerlidir
Kampanya kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak görev yapmakta olan öğretmenler ve birlikte seyahat ettikleri eş ve çocukları ile YÖK'e bağlı üniversitelerde görev yapmakta olan öğretim üyeleri ve birlikte seyahat ettikleri eş ve çocuklarına net ücretler üzerinden %20 indirim uygulanacaktır.
ANTALYA AQUARIUM ÖĞRETMENLER GÜNÜ
"17 - 26 Kasım tarihleri arasında Türkiye'deki tüm öğretmenlerimize Aquarium, Snow World & Ice Museum, WildPark (Sürüngenler Evi) ve Face2Face Wax Museum girişleri ücretsiz.
Oceanride XD Sinema bölümü, kapasite sınırı nedeniyle herkese %50 indirimlidir.
Öğretmenlerimiz ile birlikte gelen +3 yakınları da tüm bölümlere %50 indirimli olarak girebilir.
Özel okul ve kreş öğretmenleri kurumlarından görevlendirme yazısı ile aynı haklardan yararlanabilirler.
Emekli öğretmenler, araştırma görevlileri, öğretim Üyeleri ve okutmanlar da kampanyadan yararlanabilirler.
*0-2 yaş ücretsiz olup 3 yaşından gün alan çocuklar ücrete tabiidir. 3-12 yaş grubu çocuklar için %50 indirimli kapı fiyatının ödenmesi gerektiğini bilginize sunarız.
Lütfen "Öğretmen" ibaresi taşıyan geçerli bir kimlik kartınızla birlikte geliniz."
Geleceğimize ışık tutan öğretmenlerimize özel ayrıcalıklar Akbank'ta!
"13 Aralık'a kadar sadece öğretmenlere özel 200 TL'ye varan chip-para ve Espressolab'den hediye kahve fırsatlarını kaçırmayın.
24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel fırsatlardan faydalanmak için hemen Akbank Mobil'den "Tam Senlik Fırsatlar" programı altındaki "Öğretmenler Günü'ne Özel Fırsatlar"a tıklayıp programa katılın."
Paraf'tan Öğretmenler Günü'ne Özel Öğretmenlerimize % 50 Restoran İndirimi
Kampanya sadece kendisine kampanya ile ilgili SMS gönderilen ve Paraf Mobil Size Özel bölümünde sunulan müşteriler için geçerlidir.
Paraf veya Parafly ile öğretmen müşterilerimize özel 25 Kasım tarihine kadar restoran sektöründe yurt içinde tüm Banka POS'larından tek seferde yapılacak harcamalara %50, toplamda 100 TL indirim verilecektir.
Kampanya boyunca bir müşterinin asıl ve ek kartlarıyla birlikte kazanabileceği indirim tutarı en fazla 100 TL olacaktır.
Kampanyaya katılmak için harcama yapmadan önce Paraf Mobil'den HEMEN KATIL butonuna tıklanması ya da GÜN yazıp 3404'e SMS gönderilmesi (KKTC için 3444'e) gerekmektedir.
Bir kart ile kampanyaya katılım yapıldığında müşterinin tüm kartları kampanyaya dahil olur.
Hedefe ulaşılan harcama hangi kart ile yapılırsa indirim ödülü o karta yansıtılmaktadır.
Parafree, Halkcard, Paraf Debit, Paraf Esnaf, Paraf KOBİ, Eczacı Paraf KOBİ ve Paraf Business kartlar kampanyaya dahil değildir.
ParafPara kullanarak yapılan işlemler, iptal ve iade işlemleri kampanyaya dahil değildir.
Sanal POS'tan yapılan işlemler dahildir.
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. kampanya koşullarının tamamında değişiklik yapma ve/veya kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.
Süvari, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel düzenlediği kampanya ile Mont, Triko, kravat ve Gömlekden oluşan pakette özel indirim uyguluyor.
Süvari Mağazalarında Öğretmenler Günü Kampanyası Kapsamında; Gömlek ve Kravat 799,90 TL, Triko ve Parfüm 799,90 TL, Montlar 1.499 TL'ye satışa sunuyor.
Kampanya 15 - 24 Kasım 2023 tarihleri arasında seçili ürünlerde geçerlidir.
Defacto'dan öğretmenler gününe özel indirimler
Defacto'da başlayan öğretmenler gününe özel hediyeler için,
Fitted Bisiklet Yaka Hırka
Eski Fiyat: 349,99 TL - İndirimli Fiyat: 244,99 TL, Standart Fit Triko Kazak
Eski Fiyat: 499,99 TL - İndirimli Fiyat: 349,99 TL, Oversize Fit V Yaka Triko Hırka Eski Fiyat: 449,99 TL - İndirimli Fiyat: 314,99 TL.
Standart Fit Balıkçı Yaka Triko Kazak
Eski Fiyat: 399,99 TL
İndirimli Fiyat: 279,99 TL'den fiyatlar ile birçok ürününde indirimlerinin başladığını belirtti.
İLKSAN'DAN YAPILAN AÇIKLAMA: ''ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÖZEL GÜNLER İKRAZI UYGULAMAMIZ BAŞLIYOR...''
6, 12, 18 ve 24 ay vadede 30.000,00(OtuzBin)TL'ye kadar Öğretmenler Günü Özel Günler İkrazı uygulamamız 20/11/2023–29/12/2023 tarihleri arasında uygulamaya konulacaktır.
Daha önceden Özel Günler ikrazı kullanan üyelerimiz, bu ikraz borcunun taksitlerinin en az yarısını ödemeleri halinde yeniden Özel Günler İkrazı kullanabileceklerdir.
Altınyıldız Classics Öğretmenlere Özel %15 İndirim Kampanyası
Altınyıldız Classics mağazalarındaki öğretmen kampanyası görselinde yer alan QR kodu okut, karşına çıkan formdaki bilgileri doldur ve forma öğretmen kartının fotoğrafını yükle. Kampanyadan sadece öğretmen kartı olan kişiler yararlanabilir. SMS ile telefonuna gelecek olan kodla Altınyıldız Classics mağazalarında gerçekleştirdiğin 2000 TL ve üzeri alışverişlerde tüm indirimlere ek %15 indirim kazanırsın. Kampanyadan yararlanabilmek için alışveriş öncesinde STARS sadakat programı üyesi olunması gerekmektedir. Kampanyadan ayda 1 kez yararlanılabilir. İndirim kodu, başka indirim kodları /çekleri ile birleştirilemez. Bu kampanya, belli tutarda alışverişe toplam fatura tutarı üzerinden kasada ekstra anında indirim sağlayan kampanyalar ile birleştirilemez. Kampanya, Altınyıldız Classics online mağazalarında geçerli değildir. Altınyıldız Classics, kampanyayı dilediği zaman sonlandırma veya değiştirme hakkını saklı tutar.
KidZania'da öğretmen ve öğretmen çocuklarına yüzde 25 indirim
KidZania İstanbul, 24 Kasım Öğretmenler Günü için bir kampanya düzenlediğini duyursu. 'Şimdi eğlenme sırası öğretmenlerde' diyerek yola çıkan etkinlik kapsamında 20 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında öğretmenleri ücretsiz misafir edecek. 'Züper Cuma' adında özel bir kampanya hazırlayan KidZania, 24 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek online satışlarda yüzde 50 indirim fırsatı sunuyor.
Karaca'dan, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına Öğretmenler Günü'ne özel hediye
Cumhuriyet'in 100'üncü, Karaca'nın 50'nci yılında, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından ve ilkelerinden ilham alan, "Cumhuriyet Yüzyılı" adını taşıyan koleksiyon, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde en güzel hediye alternatifi oluyor.