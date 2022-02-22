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TREND
Eklenme tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 09:35

1999 yılında yayınlanan bölümü sosyal medyayı karıştırdı! Simpsonlar'ın korkutan kehaneti

Geleceğe dair tahminleri doğru çıkan Simpsons dizisi, bu sefer 1999 yılında yayınlanan bölümüyle gündemde.

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