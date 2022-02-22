1999 yılında yayınlanan bölümü sosyal medyayı karıştırdı! Simpsonlar'ın korkutan kehaneti

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Kanada'da kamyon şoförleri, koronavirüs kısıtlamalarına tepki olarak "Özgürlük Konvoyu" adını verdikleri protestoya katılıyor. Ottawa polisi, göstericileri gözaltına almaya başladı.

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Ocak ayı sonundan beri süren protestolar nedeniyle Başbakan Justin Trudeau, Kanada tarihinde ilk kez federal hükümete ablukaları ve protestoları bastırmasını için geçici yetkiler veren Acil Durum Yasası'nı yürürlüğe koydu.

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Amerika-Kanada sınırında başlayan protestolar, 23 Ocak'ta ülkenin dört bir tarafında başlattıkları eylem şehirler arası ve şehir içi yollarda trafiği kilitledi.

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SOSYAL MEDYA YIKILDI

Ve şimdilerde sosyal medyada bir video paylaşılıyor. Kehanetleriyle ünlü kült çizgi dizi Simpsonlar'ın 1999 tarihli bir bölümünden alındığı ileri sürülen bir video...

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Ancak bugüne kadar pek çok küresel olayı yıllar öncesinden tahmin ettiği haberleri gündeme damga vuran Simpsonlar'ın, Kanada kamyon konvoyu protestosunu "öngördüğü" iddiaları çürütüldü.

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Son yıllarda, animasyon dizisinin Richard Branson'un sıfır yerçekimi uzay uçuşundan Donald Trump'ın başkanlığına ve son İngiltere'deki yakıt sıkıntısına kadar her şeyi tahmin ettiği söyleniyor.

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Kısıtlamaları protesto etmek için Kanada'yı boydan boya geçen kamyon konvoyu sosyal medyada da gündem olunca, kısa süre içerisinde kehanetleriyle ünlü Simpsonlar'ın videoları da paylaşılmaya başladı.

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İKİ FARKLI BÖLÜMÜ BİRLEŞTİRDİLER

Ancak bu video, şovun aslında olmadığı halde Kanada'daki protestoyu tahmin ediyormuş gibi görünmesini sağlamak için "The Simpsons"ın iki farklı bölümünü bir araya getiriyor.

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Ayrıca, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu gösteren klipteki ses değiştirildi. Görüntülerdeki ses, "The Simpsons"ın orijinal bölümündeki ses değil.

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Homer ve Bart'ın kamyon sürerkenki ilk klibi, animasyon şovunun 10. sezonunun 17. bölümü olan "Maximum Homerdrive"dan. Orijinal bölümde kamyon konvoyu herhangi bir protestonun parçası değil. Aksine, kamyoncuların "otomatik sürüş" sırrını ifşa ettiği için kamyoncular Homer'a kızgın.

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Trudeau'nun görüntüleri ise 30. sezonunun 21. bölümü olan "D'oh Canada"dan. Orijinal klipte Trudeau, "oh hayır!" diye bağırırken kamyonculardan kaçmıyor.

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GELENEK BOZULDU

Lisa ile görüntülü arama sırasında tanışan ve ve onu çeşitli güç gösterileriyle etkilemeye çalışan Trudeau, Lisa ona SNC-Lavalin skandalını sorduktan sonra pencereden dışarı çıkıp binadan aşağı iniyor.

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Kısacası "The Simpsons" 2022'deki Özgürlük Konvoyu'nu öngörmedi. Bugüne dek sayısız öngörüsü doğru çıkan Simpsonlar'ın geleneği, böylece bu seferlik bozulmuş oldu.

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2022 KEHANETLERİ

Uzun yıllardır ekranlarda olan ve yayınlandığı her bölümde gelecekle ilgili toeriler öne süren The Simpsons dizisi, Disney'in Fox'u satın alması, Trump'ın başkanlığı, Kamala Harris'in başkanlığı, Kolomb heykelinin başının kesilmesi, akıllı saatler, ebola virüsü, koronavirüs salgını gibi olayları önceden bilmişti.

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The Simpsons dizisi bu kez 2022 kehanetleriyle gündeme geldi. İşte o kehanetler...

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The Simpsonlar'da yayınlanan bir bölümde postacının getirdiği bir gönderi açıldığında kişilerin karşısına hologram çıkıyor. Teknolojik gelişmeler göz önüne aldığında serinin hayranları hologramlı postaların insanlık için uzak bir ihtimal olmadığını düşünüyor.

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Simpsonlar dizisinde gösterilen cihaz bebeğin söylediklerinin yetişkinler tarafından anlaşılmasına yardımcı oluyor. 2022 yılı için bu icat konusunda bilim insanlarının harekete geçeceği öngörülüyor.

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2019 yılından itibaren dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının başlangıcını öngören Simpsonlar bu sefer de bitişine ilişkin kehanetleriyle gündeme geldi.

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Popüler animasyon dizisine göre koronavirüs salgını 2022 yılında insanlığın hayatından çıkacak.

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Simpsonlar, Homer ve Marge'ın VR gözlükleri ve besleme tüplerinin yardımıyla kendilerini şımarttıkları bir bölüme ev sahipliği yapıyor. Bölüm 2030 yılını anlatsa da insanlar daha yakın bir gelecekte sanal gerçeklik yemeklerinin piyasada olacağını tahmin ediyor.