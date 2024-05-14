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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 15:31

Yurt dışı bağımlılık azalıyor! 50'den fazla Türk savunma sanayisi şirketine hizmet veriyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen milli platformlarda kullanılan askeri standartlardaki kablolar millileştiriliyor. 2021 yılında marka ortaklığı ile kurulan, 2023 yılında tüzel kişilik kazanan MİLKAB (Milli Kablo) Savunma Sanayii AŞ, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında gündemine yurt dışından temin edilen askeri kabloları aldı. MİLKAB, gelinen aşamada kara, hava, deniz, roket, füze, uydu platformları için AR-GE ve tasarım gerektiren, zorlu çalışma şartlarına sahip kabloların üretimini gerçekleştirmek üzere yoğun çalışmalar yürütüyor.

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