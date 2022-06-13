Yumurta kabuğundan yaptılar! Türk bilim insanları geliştirdi

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Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seyfi Şevik'in danışmanlığında, Elektrik ve Enerji Bölümü Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Programı öğrencilerinden Pelin Bayaner tarafından "Farklı Nanomateryaller Kullanarak Radyasyon Zırhlama Ürünü Geliştirilmesi Projesi" hazırlandı.

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Üniversite-sanayi işbirliğinde yürütülen ve TÜBİTAK 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında da desteklenen projenin laboratuvar çalışmaları tamamlandı.

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Doç. Dr. Şevik, Çorum'da faaliyet gösteren 4D Makina ve Teknoloji firmasının desteğiyle yürüttükleri çalışma kapsamında, yumurta kabuğu, grafen, bakır, alüminyum, kalsiyum ve silisyum karbür kullanarak yeni zırhlama ürünü geliştirdiklerini bildirdi.

Dünyada radyasyon ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için başvurulan zırhlama yönteminde en çok kullanılan malzemenin kurşun olduğunu belirten Şevik, şöyle devam etti:

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"Radyasyona karşı röntgen odalarındaki duvar, zemin ve diğer yüzeyler, yüzde 100'e yakın saflıkta kurşun levhalarla donatılmaktadır. Ancak son yıllarda, maliyeti çok yüksek ve sağlık açısından sıkıntılı olan kurşuna alternatif ürün geliştirmek için pek çok çalışma yapılmaktadır. Bizim projemiz kapsamında da kurşuna alternatif yeni bir materyal ve geometri ile radyasyon zırhı geliştirdik. Ürettiğimiz yeni malzemelerin kurşuna alternatif olabileceğini düşünüyoruz."

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Yeni geliştirdikleri malzemeleri, radyasyon üzerindeki etkisini anlayabilmek için 5 ve 10 milimetrelik iki farklı boyutta ürettiklerini anlatan Şevik, "Bu malzemeler arasında, yumurta kabuğundan geliştirdiğimiz yeni zırhlama ürününün radyasyonu en fazla soğuran ya da geçirgenliğini düşüren bir özelliğe sahip olduğunu tespit ettik. Yumurta kabuğu kullanarak geliştirdiğimiz 10 milimetrelik malzemenin, radyasyonu yüzde 59,61 oranında azalttığını gördük." ifadesini kullandı.

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Elektrik ve Enerji Bölümü Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Programı öğrencilerinden Pelin Bayaner, radyasyonun engellenmesi amacıyla piyasada birçok çalışma yapıldığını, kendi projelerinde sağlık çalışanlarını radyoaktiviteye karşı en ekonomik şekilde korumayı hedeflediklerini vurguladı.

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Hitit Üniversitesi Teknokent'te faaliyet gösteren 4D Makina ve Teknoloji Firmasından Dr. Bünyamin Çiçek de firma olarak destek verdikleri projenin başarıyla sonuçlandığını vurgulayarak şunları kaydetti: