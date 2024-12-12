Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri tasarladı! Norveç'e özel gemi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye, 923 milyon 516 bin dolara ulaşan gemi yat ve hizmetleri ihracatında dünyada lider. En çok ihracat yapılan ülkeler arasında başı çeken Norveç'e özel genç mühendisler tarafından tasarlanan gemiler ise oldukça dikkat çekiyor. Sürdürülebilirlik çerçevesinde hazırlanan ve dereceye giren projeler şu şekilde oldu: