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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 13:21

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri tasarladı! Norveç'e özel gemi

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin (YTÜ) genç mühendisleri Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği'nin (GYHİB) düzenlediği '13'üncü Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması'nda ‘Balıkçı Gemisi' dalında düzenlenen yarışmada özel ödül dahil tüm ödüllerin sahibi oldu. Yarışmada 35 öğrenci 14 proje ile yer aldı. ‘0' karbon, çevre dostu ve otonom özellikleriyle öne çıkan projeler Norveç için hazırlandı.

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