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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 15:49

Yerli ve milli silahlar tanıtıldı! MKE Çankırı Silah Fabrikası'nda üretildiler

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Çankırı Silah Fabrikası tarafından 'Çankırı'nın Savunma Sanayisine Katkısı' sergisi açıldı. Kentteki alışveriş merkezi önünde düzenlenen sergide, yerli ve milli imkanlarla üretilen 35 mm uçaksavar, 25 mm otomatik top (Ilgaz), 40 mm otomatik bombaatar, 40 mm tamburlu bombaatar ve 12,7 mm çabuk değişebilir namlulu makineli tüfek ile 105 mm Boran obüsü sergilendi.

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