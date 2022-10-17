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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 15:49

Yerli ve milli metaverse platformu gözünü dünyaya dikti! Başka örneği yok

Yerli ve milli metaverse platformu XperVerse, farklı sektörler için geliştirilen çözümler ve yeni teknolojilerin entegrasyonuyla global marka olmayı hedefliyor.

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