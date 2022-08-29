Yerli otomobilde yapay zeka adımı! Anlaşması imzaladı

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Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, yapay zekâyı kullanarak kullanıcı deneyimi konusunda çözümler üreten teknoloji şirketi SMART-iX ve Türkiye'nin global yazılım şirketi Etiya ile stratejik iş ortaklığına imza attı.

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Togg'dan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılının ilk çeyreğinde doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'u banttan indirmeye hazırlanan Togg, mobilite ekosisteminin bir parçası olan akıllı cihazının etrafında oluşan ekosistemi genişletecek iki önemli stratejik iş birliğine gitti.

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Togg, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen tören ile yapay zekâyı kullanarak kullanıcı deneyimi konusunda çözümler üreten teknoloji şirketi SMART-iX ve Türkiye'nin global yazılım şirketi Etiya ile anlaşma imzaladı. Akıllı Yaşam adını verdiği hizmetlerle bağlantılı bir otomobilden çok daha fazlasını sunma hedefiyle yola çıkan Togg, Türk girişimci Mehmet Arziman'ın Almanya'da kurduğu startupı SMART-iX ile akıllı yaşam çözümleri geliştirmek için stratejik iş ortaklığına imza attı.

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Akıllı enerji çözümleri, akıllı şehirlerde akıllı yaşam çözümleri ve yeni mobilite hizmetleri gibi kullanıcılara konforlu bir mobilite deneyimi yaşatacak çözümler üzerinde çalışan Togg, SMART-iX ile birlikte akıllı bir mobilite ekosisteminde kullanıcıyı merkeze alan yenilikçi çözümler geliştirecek.

Küresel olarak tescil ettirdiği farklılaştırıcı yaklaşımı USECASEMobility vizyonu ile kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim yaşatmayı hedefleyen Togg, kullanıcıların anlık ihtiyaçlarını tüm temas noktalarından kişiselleştirilmiş bir deneyimle sağlamak için yaptığı çalışmalarda da global yazılım şirketi Etiya ile birlikte çalışacak. Kendi geliştirdiği yapay zekâ destekli ürün portföyü ile müşteri deneyimini esas alan dijital dönüşüm uygulamaları sunan Etiya, Togg mühendisleriyle birlikte benzersiz kullanıcı deneyimi sağlamak için dijital geliştirmelerde rol alacak.

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), Türkiye'nin vizyon projelerinden olan otomobili yılın son çeyreğinde banttan indirmeye hazırlanıyor.

2023 yılında yollara çıkacak olan ve segmentinin en uzun aks mesafesine sahip doğuştan elektrikli otomobil, tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle de öne çıkıyor.

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Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.

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Doğuştan elektrikli modüler platform ile "300+" ve "500+" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G5G bağlantısıyla alabilecek.

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Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 kms hızlanabilecek.

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Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak.

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Dünyadaki 10 küresel şirketle iş birliği yapma konusunda gizlilik anlaşması yapılırken, Togg'un ilk aracı için tedarikçilerin tamamı seçildi.