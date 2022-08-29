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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 13:03

Yerli otomobilde yapay zeka adımı! Anlaşması imzaladı

2023 yılında yollara çıkması beklenen yerli otomobilde yeni bir gelişme daha yaşandı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), kullanıcı deneyiminde yapay zeka destekli çözümler sunan Smart_İX ile iş ortaklığı anlaşması imzaladığını duyurdu.

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