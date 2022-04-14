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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 14:09

Yerli İHA ‘ANKA' serseri mayınları başarıyla tespit etti! Mavi vatanda milli radar

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının denizlerde sürüklenen mayınların tespiti için ANKA-B'lerin üzerinde bulunan SARPER ve MİLSAR radar sistemlerini kullanarak Aksaz Körfezi'nde 'serseri mayın tespit' denemeleri yaptığı belirtilmişti.

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