Yerli İHA ‘ANKA' serseri mayınları başarıyla tespit etti! Mavi vatanda milli radar

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Söz konusu denemelerin başarıyla tamamlandığı bildirilen açıklamada, ANKA-B'lerin fotoğrafları da paylaşıldı.

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MİLSAR, 30 kilogramın altında ağırlığı, uzun menzillerden yüksek çözünürlüklü görüntü alabilme kapasitesi, platformlara kolay entegre edilebilme ve kolay kullanım özellikleriyle milli İHA platformlarına güç katıyor.

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Hedef tespiti fonksiyonunda yerdeki hareketli hedeflerin tespit ve takibini yapabilen MİLSAR, görüşün hiç olmadığı şartlarda bile mesafeden bağımsız 30 santimetre çözünürlüğe kadar görüntü almaya imkanı sağlıyor.

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MİLSAR SAR/MTI Radarı'nın, mayın tehditleri ortaya çıktıktan sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli göreve başladığı belirtiliyor. SAR modunda deniz yüzeyindeki geniş alanları tarayarak detaylı görüntü alan MİLSAR'ın çektiği görüntülerden mayınların gerçek zamanlı olarak tespiti yapılabiliyor.

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Menzilden bağımsız çözünürlüğüyle kaliteli geniş alan gözetleme imkanı sunan MİLSAR ile birlikte, her türlü hava koşulunda, gece ve gündüz anlık olarak "mavi vatan" sınırları içine girmiş ve yüksek güvenlik tehlikesi oluşturan serseri mayınların tespitinde kullanılabilecek önemli bir kabiliyet seti geliştirilmiş oldu.

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ANKA İnsansız Hava Aracı nedir?

Türk İnsansız Hava Aracı Anka, TAI Anka, TUSAŞ Anka ya da yaygın ismiyle Anka, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından geliştirilen insansız hava aracıdır.

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ANKA'nın gelişim süreci

4 Aralık 2004 tarihinde, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) arasında imzalanmış olan sözleşmeyle yürürlüğe giren Türk İnsansız Hava Aracı (TİHA) Programı ile söz konusu araç Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orta irtifa uzun havada kalışlı bir İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemi gereksinimleri karşılamaya yönelik olarak geliştirilmiştir.

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Anka'nın teknik özellikleri nelerdir?

Genel özellikler Mürettebat: yok Gövde uzunluğu: 8 m Kanat açıklığı: 17 m Kanat alanı: 13.6 m² Kanat Açıklık Oranı - : 22 Kanat Ok Açısı (çeyrek veter): 0 Toplam Kalkış Ağırlığı: 1.500 kg Yakıt ağırlığı: 250 kg Yararlı Yük Ağırlığı: 200 kg Motor: 1× Thielert Centurion 2.0 dört-silindirli, turbo dizel, 155 hp (114 kW)[9] , PD170 DİZEL MOTOR

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Performans

Azami hız: 217 km/s (117 knot,135 mph) Olağan Seyir Hızı: > 75 knot Servis irtifası: 30,000 ft Havada Kalış Süresi: 24 - 32 saat Harekât yarıçapı: 200 km (124 mi)[11]-Uydu kontrolü ile sınırsız(Anka-S) Çevre şartları: 15kts yan rüzgar, 20 kts baş rüzgarı, sıcaklık, nem, yağmur ve buzlanma sınırları, MIL-HDBK-310 ile tanımlanmıştır.

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Aviyonikler

Radar: Aselsan Sar AselFlir 300 infrared görüntüleme ve lazer işaretleme (ANKA-A ve Anka-B:Geliştirme versiyonları) Yeni nesil Aselsan CATS infrared görüntüleme ve lazer işaretleme (ANKA-S: Üretim versiyonu) SATCOM uydudan yönetim sistemi (ANKA-S) Silah sistemleri (Anka-S) Roketsan UMTAS Roketsan CİRİT Roketsan MAM-L