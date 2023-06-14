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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 09:54

Yerli füze Tayfun'un yeni test görüntüleri yayınlandı! Yunanistan'ı korku sardı

ROKETSAN'ın yayımladığı Tayfun balistik füzesine dair yeni görüntüler Yunanistan'ın gündemindeydi. Pek çok Yunan ajansı ikinci fırlatmaya dair nefes kesici videoya yer verirken, dikkat çeken bir noktaya da değindiler...

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