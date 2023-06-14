Yerli füze Tayfun'un yeni test görüntüleri yayınlandı! Yunanistan'ı korku sardı

ROKETSAN, Tayfun'un daha önce yapılan 2. test atışına ilişkin yeni bir video yayımladı.

Nitekim Yunan basını daha önce yine Tayfun'u defalarca mercek altına almıştı.

Yunanistan ise Türkiye'nin savunma sanayiindeki üretimlerini yakından takip ediyor.

Haberde aynı zamanda Tayfun'un niçin Sinop değil de Rize'de ateşlendiği de soruldu.

Aynı zamanda Tayfun balistik füzesinin seri üretime geçildiğini de söyleyerek, "Bu füzeler konvansiyonel, nükleer, kimyasal ve biyolojik savaş başlıklarının tamanını taşıyabilir" denildi.

"PEK ÇOK FARKLI BAŞLIĞI TAŞIYABİLİR"

Makedonias.gr de Tayfun'u mercek altına aldı. Gazete, geçen ayın ardından bu ateşlemenin ikinci kez olduğuna dikkat çekti.

Aynı zamanda Tayfun'un seri üretiminin de gerçekleşeceğini ifade etti.

Akabinde ise tekrar yörüngeye girip, yer çekiminden ötürü elde ettikleri o yüksek hızla hedeflerine yöneliyor.

Ateşlendikten itibaren parabol bir yörünge izliyor ve çoğunlukla atmosferin sınırını aşarak uzaya çıkıyor.

Bu sebepten ötürü uzayda, yani hedef yönelmeden önce imha edilmeleri gerekiyor.

Balistik füzelerin imha edilmesi, atmosfere girdikten sonra elde ettikleri hız sebebiyle çok zor.

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Bunun için de anti-balistik füzeler mevcut ancak onlar da çok yüksek birim maliyete sahipler.





Ayrıca uzayda imha edilmeleri için çok gelişmiş sensör ağı gerekiyor. ABD ve Rusya başta olmak üzere oldukça az ülke anti-balistik füze teknolojisine sahip.