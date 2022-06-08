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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 8 Haziran 2022 Çarşamba 10:18

Yerli Formula aracı görücüye çıktı! İlk test sürüşünden kareler

Burdur'da Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin ürettiği elektrikli Formula yarış aracı, ilk test sürüşüne çıktı. Okul müdürü İbrahim Çelikkaya, 'Aracımız; alanında Türkiye'de ilktir. Yerli üretim olarak kendi öğretmen ve öğrencilerimizin çabası ile yapılmış olması bizim için çok önemli' dedi.

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