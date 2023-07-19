Yenilenen Türk zırhlısı ilk kez IDEF 2023'te boy gösterecek

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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, zırhlı kara aracı üreticisi Nurol Makina, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek IDEF 2023'te yeni geliştirdiği ve üretimini sürdürdüğü bir dizi zırhlı aracı sergileyecek.

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Şirket, 2017 yılındaki fuarda ilk kez tanıttığı EJDER KUNTER aracını bu kez yeni versiyonuyla yurt içi ve dışındaki ihtiyaç makamlarının beğenisine sunacak.

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Nurol Makina, fuarda EJDER KUNTER II 4x4'ü rakiplerinden ayıran temel özellikleriyle gözler önüne serecek. Aracın çok yönlülüğü, fuarda sergilenen çeşitli konfigürasyonlar ve görev modülleri aracılığıyla gösterilecek.

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Fuarda, özel olarak dizayn edilen tek araçta EJDER KUNTER II'nin "mahkum taşıyıcı", "personel taşıyıcı", "komuta kontrol" ve "ambulans" olmak üzere 4 ayrı konfigürasyonundan kesitler görmek mümkün olacak.

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Özgün tasarımdan çıkan özel platformlar

Teknolojik gelişmeler ve muharebe sahasındaki güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonunda EJDER KUNTER 4X4 Özel Amaçlı Platform ortaya çıktı. Aracın görünümünden donanımlarına kadar bir dizi önemli değişikliğe gidildi.

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Nurol Makina tarafından özgün olarak tasarlanan EJDER KUNTER II, tam bağımsız süspansiyon sistemine sahip bulunuyor.

EJDER KUNTER II sahip olduğu performans değerleriyle her türlü iklim ve arazi koşuluna uyum sağlayabiliyor. Araç bu sayede kentsel alanlarda olduğu kadar kırsalda da etkin bir şekilde görev yapabiliyor.

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EJDER KUNTER II'nin tasarımı, kullanıcı gereksinimlerine göre yapılandırılabiliyor ve özel görev ekipmanlarının entegrasyonunu da içerecek özel bir platforma dönüşüyor.

Yüksek yaklaşma ve uzaklaşma açılarıyla önemli bir operasyonel kabiliyet sunan EJDER KUNTER II, yüksek balistik koruma kabiniyle 14'e kadar personelin güvenli şekilde görev yapmasına imkan sağlıyor.

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Yüksek güvenlik gerektiren görevler için hazır

Hidrolik güç destekli direksiyona sahip araç, -32 ile +55 derece sıcaklıklarda görev yapabiliyor. Ayarlanabilir ergonomik sürücü ve operatör koltuğu kullanım konforunu artırıyor.

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EJDER KUNTER 4X4 Özel Amaçlı Platform, Nurol Makina'nın özgün tasarımı olması dolayısıyla kullanıcı istekleri doğrultusunda bir dizi konfigürasyonda üretilebiliyor. Araç, kullanım konseptine göre silah kulesi entegrasyonuyla da önemli bir caydırıcılık kazanıyor.