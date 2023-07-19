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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 11:25

Yenilenen Türk zırhlısı ilk kez IDEF 2023'te boy gösterecek

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen EJDER KUNTER II 4X4 Özel Amaçlı Platform yeni tasarımıyla ilk kez 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023) tanıtılacak.

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