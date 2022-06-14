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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 15:49

Yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'da hazırlıklar sürüyor! İşte özellikleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, adının Abdülhamid Han olacağı açıklanan, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisinde hazırlıklar devam ediyor. Geminin dış yüzeyine Türk bayrağı işlendi, bir yüzeyi de kırmızı-beyaza boyandı.

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