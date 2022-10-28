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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 09:43

Yeni silah sistemi Kayı ilk kez vitrine çıkarıldı! Milli İHA'ların yeni mühimmatı

Türk savunma sanayisinin çeşitli insanlı/insansız hava platformlarında kullanılabilecek yeni silah sistemi Kayı ilk kez vitrine çıkarıldı.

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