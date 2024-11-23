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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 15:16

Yeni silah konsepti! Türkiye'de göreve hazırlanıyor

Türk savunma sanayisi ürünleri arasına katılan ve teslimatlarına başlanan 30x113 milimetre düşük geri tepmeli orta kalibre top, oluşturulan yeni silah konseptle güvenlik güçlerinin hizmetine hazırlanıyor.

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