Yeni silah konsepti! Türkiye'de göreve hazırlanıyor

CANiK'in de bağlı bulunduğu SYS Grup bünyesindeki AEI Systems ve UNIROBOTICS işbirliğiyle geliştirilen, dünya ordularının ihtiyaçlarına cevap veren ve yoğun talep gören 30x113 milimetre düşük geri tepmeli orta kalibre top konsepti, Türkiye'deki son kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

Bu konsept kapsamında, UNIROBOTICS tarafından geliştirilen TRAKON Serisi Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) ailesinin en dikkati çeken versiyonlarından biri olan TRAKON 30, AEI Systems'ın geliştirdiği dünyanın en düşük geri tepmeli tamburalı mekanizmaya sahip topu VENOM LR ile birlikte sunuluyor.

SYS Grup'un Birleşik Krallık'taki tesislerinde uzun süredir gerçekleştirilen canlı atış demo faaliyetleri, VENOM LR ile donatılmış TRAKON 30 UKSS'nin hem kara hem de deniz platformlarında sağladığı üstün performansı dünya ordularına kanıtladı. 2024 yılı içerisinde teslimatlara başlayan SYS Grup, bu yenilikçi sistemi Türkiye'deki son kullanıcılar için hazır hale getiriyor.