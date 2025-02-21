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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 12:43 |

Yangınlarda etkin ve hızlı mücadele hedefleniyor! Mersin'de üretildi

Mersin'de yerli teknolojilerin de kullanılmasıyla hazırlanan ve ortalama 15 dakika uçuş yapma özelliğine sahip yangına müdahale dronu 'CESUR III' ile olası yangınlarda etkin ve hızlı mücadele hedefleniyor.

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