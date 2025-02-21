Yangınlarda etkin ve hızlı mücadele hedefleniyor! Mersin'de üretildi

Ünal, yangın müdahale dronunun olay yerindeki ekiplere önemli destek verdiğine dikkati çekti.





Dronun su basıncı hakkında bilgi veren Ünal, "Dronumuz 15-18 bar basınca kadar dayanabiliyor. Bu da itfaiye ekiplerinin kullandığı basınca çok yakın. Bizim son dayanma basıncımız 18 bar olduğu için itfaiye personeli ihtiyaç duyduğu kadar artırabiliyor. Bu yüksekliğe göre de değişebiliyor." dedi.