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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 13:15

WhatsApp'tan yeni özellik! Metin mesajları görüntülendikten sonra...

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Şirket, fotoğraf ve videolarda olduğu gibi artık metin mesajlarında da görüntülendikten sonra kaybolan mesaj özelliğini devreye sokacak.

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