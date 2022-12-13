WhatsApp'tan yeni özellik! Metin mesajları görüntülendikten sonra...

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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Şirket, fotoğraf ve videolarda olduğu gibi artık metin mesajlarında da görüntülendikten sonra kaybolan mesaj özelliğini devreye sokacak.

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Artık kullanıcılar WhatsApp üzerinden metin mesajlarını silerken manuel olarak uğraşmak zorunda kalmayacak.

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WhatsApp'da hali hazırda fotoğraf ve videolar için "bir kez görüntülenecek şekilde ayarlandı" şeklinde bir özellik sunuyor.

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Şirket, yeni bir güncelleme ile bu özelliği metin mesajlarına da getirmeyi planlıyor.

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WhatsApp analizleriyle bilinen WABetaInfo'da yer alan bilgilerde, "Metni bir kez görüntüle" özelliğinin test aşamasında olduğu paylaşıldı.

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NASIL KULLANILACAK?

Uygulama üzerinden bir kişi veya grup sohbetinde mesaj gönderme kutucuğunda yer alan gönder butonu üzerinde bir kilit simgesi yer alacak.

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Bu kilit metnin tek seferlik gönderileceğini ifade ederken karşı taraf mesajı okuduğunda metin otomatik olarak kaybolacak.

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Metnin tekrar okunması ise mümkün olmayacak. Ayrıca metin mesajlarını iletmek veya kopyalamakta mümkün olmayacak.

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Mesaj metninin ekran görüntüsü alınması konusunda ise engelleme çalışmaları için gelecekte adım atılması bekleniyor.

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WhatsApp henüz resmi bir açıklama paylaşmazken özelliğin beta test aşamasında olduğu biliniyor.

Yakında tüm kullanıcılara duyurulması planlanıyor.